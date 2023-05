In Granda l’immobile resta un valore Tecnocasa è il partner migliore

Nella seconda parte del 2022 le quotazioni nei comuni

della provincia di Cuneo sono cresciute dell’1,7%

Il mercato immobiliare italiano, in base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa nella seconda parte del 2022, evidenzia trend positivi, sebbene inizino a sentirsi i primi segnali di cambiamento dovuti a una maggiore prudenza da parte dei potenziali acquirenti. Quest’ultima nasce dall’aumento dei tassi di interesse, dalla crescita dei costi delle materie prime e dal clima di incertezza causato dal conflitto bellico ancora in corso.

In particolare, l’analisi delle compravendite effettuate attraverso le Agenzie Tecnocasa e Tecnorete presenti in provincia di Cuneo evidenzia che, nel 2022, il 78,3% delle transazioni ha riguardato l’abitazione principale, nel 19,1% dei casi si è trattato di acquisti per investimento e nel 2,5% dei casi di acquisti di case vacanza.

Ed in Granda ad acquistare sono soprattutto giovani: il 43,2% delle compravendite è stato concluso da persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, con percentuali in calo al crescere dell’età. A comprare sono perlopiù famiglie, il 67,9% degli acquisti, infatti, è concluso da coppie con o senza figli, mentre il 32,1% delle transazioni riguarda persone single. Prevalgono gli acquisti con mutuo (52,1%), mentre si compra senza mutuo nel 47,9% dei casi. Le tipologie più acquistate poi, sono le soluzioni indipendenti e semindipendenti che compongono il 37,5% delle scelte, al secondo posto si piazzano i 4 locali con il 20,7% delle preferenze.

Sul fronte dei mutui, attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato. Nel quarto trimestre 2022 in Piemonte si è registrato un importo medio di mutuo pari a 114.536 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 109.427 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 7% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.

Cosa ci si aspetta per il 2023?

Per l’anno corrente Kìron Partner Spa ha già rilevato nei primi due mesi un calo della domanda di circa 20 punti percentuali rispetto al pari periodo del 2021, tenuto conto che in buona parte si riferiscono a operazioni legate alla finalità surroga e sostituzione, quindi si ipotizza per quest’anno una riduzione del volume dei mutui di poco inferiore a quella registrata nel 2022.

L’agenzia Kìron di riferimento per la provincia di Cuneo si trova a Bra.

Crescente interesse e dinamicità verso il mercato dei vigneti

L’Italia è tra i primi posti al mondo come produzione di vino. La tradizione vinicola non si arresta, anzi avanza e diventa un driver importante per l’Italia in cui attualmente ci sono oltre un milione di vigneti attivi. Anche per questo motivo, i turisti scelgono l’Italia per le vacanze comprensive di degustazione di vini, in particolare nelle regioni vinicole più famose. Ad essere interessati sono anche stranieri innamorati delle nostre terre, investitori che vogliono lanciarsi nel settore turistico ed enogastronomico e sviluppare aziende vinicole nei meravigliosi territori del Bel Paese.

LANGHE E ROERO

Mercato dinamico quello dei terreni, in particolare se destinati alla produzione di Barolo e Barbaresco. Importanti aziende stanno acquistando a prezzi elevati, anche oltre i 4 milioni all’ettaro, che rendono la zona seconda a livello mondiale solo dietro la Borgogna, con la conseguenza che quelle più piccole si stanno indirizzando verso la zona del Roero e del Monferrato (per i vitigni a bacca rossa) e zona del tortonese (per vitigni a bacca bianca) dove acquistano terreni da destinare alla produzione di altri vini. Il mercato dei terreni per la produzione di vini doc tiene perché contingentata.

Negli ultimi anni cresce l’interesse per la denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa”, riservata ai vini spumanti, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, dalle uve provenienti dai vitigni Pinot nero e Chardonnay, provenienti dai vigneti coltivati ad altitudini più alte, come nel caso dei Comuni dell’Alta Langa dove prima erano presenti boschi e noccioleti. Questo sviluppo agricolo permette di far conoscere meglio il territorio dell’Alta Langa e concorre all’aumento della domanda di immobili.

Attiva la ricerca di personale per le agenzie del gruppo tecnocasa in provincia: 20 nuovi inserimenti previsti nei prossimi mesi

Le agenzie Tecnocasa affiliate sono alla ricerca di collaboratori ai quali trasferire la passione per questa professione. La rete di agenzie si espande esclusivamente per crescita interna e le agenzie hanno bisogno di incrementare gli staff per consentire un graduale avvicendamento di coloro che intraprendono un percorso imprenditoriale affiliandosi al Gruppo.

Le agenzie del Gruppo Tecnocasa erogano servizi in ambiti molto sensibili: l’acquisto, la vendita, la locazione di un immobile: sono beni importanti che impegnano i risparmi di una vita o l’accesso ad un mutuo che costituisce un debito da restituire nell’arco di molti anni.

Il coraggio di investire sui giovani, permettendo crescita e formazione a moltissimi ragazzi che hanno intrapreso o desiderano intraprendere la professione, è stata la conseguenza naturale di una mentalità da sempre portatrice di valori a forte valenza sociale.

Le agenzie Tecnocasa selezionano personale esclusivamente giovane: neo diplomati e neolaureati da avviare alla professione attraverso l’esperienza d’agenzia e la frequentazione dei corsi di formazione erogati dalla Scuola di Formazione permanente del Gruppo Tecnocasa. Ai giovani operatori viene offerta, dopo un periodo di tirocinio presso le agenzie affiliate già esistenti, la possibilità di intraprendere la strada imprenditoriale attraverso un contratto di affiliazione.

Il Gruppo Tecnocasa ha deciso di investire sui giovani, garantendone crescita e formazione, portandoli a divenire dei veri e propri professionisti di settore; preparandoli, per quanto riguarda il settore immobiliare, ad intraprendere il proprio percorso imprenditoriale.

Quali le figure necessarie?

Sono diverse le figure professionali presenti nelle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sia del settore residenziale sia del comparto immobili per l’impresa in modo da consentire la massima trasparenza, preparazione tecnica e commerciale a tutela e a vantaggio del cliente. Il profilo ideale è un giovane dinamico predisposto ai rapporti interpersonali con il desiderio di crescere.

Agente immobiliare Affiliato è un imprenditore autonomo che avvalendosi del know-how aziendale riduce il rischio d’impresa, i tempi d’avviamento e ottimizza la produttività e la redditività delle risorse impiegate traendo i maggiori benefici possibili nel rispetto della deontologia professionale.

Responsabile d’agenzia, costituisce il tramite tra l’affiliato e i collaboratori; è una figura dinamica e il motore trainante dell’agenzia.

Le opportunità di impiego che offrono le agenzie sono rivolte anche al Collaboratore dell’agenzia, il primo contatto tra il punto vendita e l’utente, col compito di procacciare informazioni utili per raggiungere risultati.

Altro ruolo rilevante è quello del Coordinatore d’agenzia, con mansioni inerenti all’organizzazione del punto vendita che vanno dalla gestione degli appuntamenti all’aggiornamento del data-base, dal telemarketing, alla cura delle inserzioni pubblicitarie.

Giorgia Capellino, Affiliata Tecnocasa «ho realizzato un sogno: aperto il mio ufficio a revello»

Raccontaci del tuo percorso in Tecnocasa, Giorgia?

«È iniziato due anni fa nell’ufficio di Saluzzo. Dopo circa sei mesi, il mio titolare Luca, ha affidato a me e il mio collega Matteo una nuova zona: Revello e tutta la Valle Po. Lavorando costantemente e assiduamente esattamente a due anni dal mio primo giorno in Tecnocasa, il 21 Aprile 2023 (avevo solo 21 anni) ho inaugurato insieme a Luca e Matteo la mia prima agenzia come affiliata. Sono molto orgogliosa di aver aperto il mio ufficio a Revello, paese in cui vivo da quando sono nata, ma soprattutto di averlo concretizzato grazie a un ottimo lavoro di squadra e al sostegno dei miei colleghi e soci».

Quali difficoltà incontra un imprenditrice donna rispetto ad un imprenditore uomo?

«Diciamo che questa apertura mi ha permesso di togliermi qualche sassolino dalle scarpe (ride). Più che difficoltà secondo me ci sono un po’ di pregiudizi che si accompagnano alla mia giovane età e non aiutano in una piazza dove la maggior parte dei clienti ha un’età medio-alta. Questo fattore non mi ha distolto dal mio obiettivo principale: con ambizione e testardaggine, sono riuscita a trovare un giusto equilibrio e farmi rispettare come imprenditrice e come donna».

Consiglieresti ai tuoi coetanei e ad un giovane di oggi di entrare nel Gruppo Tecnocasa? Se SI perché?

«Si, lo consiglierei perché Tecnocasa è un’azienda che punta molto sui giovani e attraverso la formazione riesce a portare i giovani all’apertura di nuovi uffici proprio come è successo a me. Anche se nel percorso si incontrano degli ostacoli non bisogna farsi intimorire e soprattutto non perdere mai l’obiettivo finale che si desidera raggiungere».

Come ti vedi tra 10 anni?

«Beh, sicuramente sarò alla guida di altri uffici e circondata da un grande team con cui svilupperò ancor più il marchio Tecnocasa in provincia di Cuneo, aprendo, perché no, nuove agenzie sul territorio».