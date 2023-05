Il recap completo degli ultimi risultati B.C. Gators

U17 GOLD: AMATORI – TOC TOC GATORS 42-50

Parziali: 16-11,5-16,14-11,7-12

TOC TOC Gators: Crosetto R. 9, Mori 2, Baretta 10, Avalle, Chiarlo 6, Pepe 2, Paonne 3, Carignano, Pistone, Crosetto F., Marcellino 2, Alessio 16. All.: Colonna

Amatori: Ambrosino S.6, Gaudissard, Ambrosino A., Alladio 8, Pintavalle, Corradini 4, Di Maria M. 6, Allemandi 3, Biga 6, Di Maria 4. All.: Giannotto

Come sempre il derby è una partita particolare e la partita di mercoledì scorso tra gli U17 non ha fatto certo eccezione.

Gli Alligatori scendono in campo concentrati e determinati a far bene. La partita è intensa e si è giocata colpo su colpo.

Nel primo quarto è Baretta a distinguersi sul parquet gestendo bene la palla e segnando molto. Il parziale si chiude comunque a favore dei padroni di casa ma nel secondo quarto Crosetto R., Mori, Pepe e Alessio ricuciranno il gap. Chiarlo e Paonne (2008), chiamati da Coach Colonna ad aiutare i compagni più grandi non sfigureranno affatto. Anzi Paonne centra anche una bella tripla.

Alla ripresa Marcellino e Crosetto R. si accendono e daranno un bel contributo al risultato finale. Ci prova anche Avalle ma i dolori che lo affliggono alla schiena lo costringono a rientrare subito in panchina.

Nell’ultimo quarto Mori difende a tutto campo e Crosetto F., anche lui sotto età, è chiamato ad aiutare i compagni.

Derby vinto e grande soddisfazione per giocatori e Coach!

U17 GOLD: GRUGLIASCO – GGS BASKETBALL PROJECT 79 – 67

Parziali 16-19, 22-15, 25-15, 16-18

GGS Basketball Project: Picollo 9, Inaudi 4, Di Meo, Ficetti 6, Massa 2, Mattio 4, Perlo 7, Barra 25, Condur 4, Bernardi 6. All.: Nicola–Ass.: Di Meo

Grugliasco: Milano 8, Guidi 17, Bombana 13, Donato 11, Veitia 4, Palumbo 7, Recchino, Garino 6, Simonotti, Mazzanti 3, Brighina 5, Agus. 4. All.: Antoniotti, Ass.: Aquino

Ultima giornata del girone TOP nel torneo U17 per la compagine GGS: le posizioni in classifica sono ormai consolidate per entrambe le formazioni (GGS è matematicamente prima!), ma le due formazioni entrano comunque in campo con la voglia di far bene e prepararsi per il finale di stagione. Alcune assenze importanti si registrano tra le fila dei viaggianti, ma questo permette a chi solitamente ha meno spazio a disposizione di sfruttare l’occasione per giocare di più e (auto)convincersi di poter sempre fare bene.

Il primo quarto è pimpante da parte GGS, nelle cui fila sono Perlo, Picollo e Condur a essere più concreti dei compagni nelle conclusioni a canestro: dopo 10 minuti sono i GGS a condurre nel punteggio, ma sarà un fuoco di fiamma.

Dal secondo quarto i padroni di casa metteranno sassolini negli ingranaggi dei giocatori della provincia Granda e Grugliasco andrà in fuga: a 10 minuti dal termine sarà +14 sul tabellone per Grugliasco.

Più convinti nell’ultimo quarto e disposti a provarci per recuperare nel punteggio, Barra (25 punti per lui, “season high”) e un positivo Bernardi cercano di trascinare i compagni nella non facile rimonta, ma i padroni di casa resistono all’assalto e portano a casa una meritata vittoria.

Ora sotto con i quarti di finale di categoria U17, in cui i GGS incontreranno Collegno, poi tutti con la testa nella trasferta di Pescara dove si tenterà di “buttare il cuore oltre l’ostacolo” e i giovani della provincia granda si cimenteranno con le migliori squadre d’Italia per la fase nazionale U15 Eccellenza.

CUNEO – JUNIORES 37-62

Gators: Ghigo 6, Ferrero 7, Valinotti 10, Perrone 18, Pepe 7, Crosetto, Brigna, Roano 1, Scibetta, Fiorito, Marcellino 13. All.: Colonna

Cuneo: Grosso 3, Putort 9, Gastoldi, Delogli 4, Armando, Franco Diziano 2, Lingua 5, Pedino 5, Peruzzi 5, Carpensino, Torelli, Reci 4. All.: Caroni

Gara 4 per il gruppo Juniores Gators che, con questa vittoria contro Cuneo, conquista l’accesso alle finali di categoria.

L’assenza del titolare play Pistone è ben compensata dal lavoro dei compagni Pepe e Crosetto. Per l’occasione rientra Ghigo che parte bene controllando l’area e permettendo ai compagni di costruire un parziale iniziale di 12-4. In questo inizio match Brigna difende bene e Pepe gestisce la palla.

Colonna fa entrare il giovane Marcellino (2007) e lui non delude le aspettative: tre triple solo nel primo quarto e 13 punti in partita per lui.

Roano e Fiorito sono dei mastini in difesa, Valinotti e Perrone arrivano con costanza al canestro.

Gli Alligatori portano a casa il risultato che consente loro di accedere alle finali.

U15 GOLD: ABC SERVIZI GATORS – IVREA 59-36

Parziali: 14-4, 13-8, 9-14, 23-10

ABC SERVIZI Gators: Graziano 2, Paonne 8, Bosio 2, Ambrogio 7, Chiarlo 13, Botta 3, Mosso S. 6, Iacuzzi 3, Mosso G. 2, Mellano, Crosetto 13. All.: Racca, Vice All.: Marengo

Ivrea: Quagliero, Emelli G. 4, Onnias 6, Leonardi 4, Costenano, Bravarone 2, Foti, Tonso 4, Buracco, Emelli E. 2, Benedino 6, Mantoan 8. All.: Cossovella

Seconda giornata di ritorno della fase Coppa Piemonte per i Gators U15 Gold. Avversario di turno, Ivrea, che aveva fatto penare non poco gli Alligatori nella gara d’andata. I coach schierano in campo un quintetto composto da: Paonne, Ambrogio, Chiarlo, Iacuzzi e Crosetto. L’inizio è contratto per la compagine biancoverde, infatti i primi punti sono frutto di tiri liberi ben realizzati da Paonne, sempre ottimo nell’attaccare senza remore il ferro. Saranno poi Mosso G. e Crossetto a sbloccare il punteggio su azione. Proprio Crosetto sfodera una partita di grande maturità giocando molto tempo, non perde di lucidità smazzando assist e concludendo con continuità al ferro. Graziano, quando chiamato in causa, si rivela l’arma in più per l’ABC Servizi, non saranno tanti i suoi punti, ma tra recuperate e rimbalzi concede molti secondi tiri e contropiedi a Mosso S. e Bosio. I Gators ben giocando si concedono un ottimo +15 alla pausa lunga. Nonostante il ribadire di “non staccare la spina dell’attenzione” nei successivi due tempi del duo Racca-Marengo gli Alligatori, forse rilassati dall’esiguo vantaggio accumulato precedentemente, entrano in campo deconcentrati permettendo alla compagine eporediese di rientrare parzialmente in partita. Sarà grazie al redivivo Capitan Ambrogio, ad un ottimo Chiarlo ed un Mellano versione stopper che ritroveranno il bandolo della matassa, tenendo saldo il vantaggio accumulato.

L’ultimo quarto è un apoteosi Gators, i coach danno minuti importanti a tutti gli effettivi, con ottime soluzioni di Iacuzzi e finalmente di Botta che, oltre l’ormai invalicabile difesa, segna degli ottimi canestri d’energia.

«Era una partita da non sottovalutare, siamo stati bravi a reggere bene il confronto nei primi due quarti, prima di avere un tracollo nel terzo e d’aver ottimamente ripreso le trame di gioco nell’ultimo. La squadra sta lavorando bene, ma lavoreremo ancor meglio per far si che questi “vuoti”, soprattutto di concentrazione, spariscano» queste le parole dei coach a fine gara.

Prossimo incontro: martedì 30/05/2023, ABC SERVIZI Gators – Collegno (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

U14 F: CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS – VERCELLI 55-24

Parziali: 14-5, 14-6, 6-4, 21-9

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto 2, Marchisio, Tuninetti 12, Rolfo, Spertino 6, Chiapello 10, Ziliotto S., Torello Pichetto, Gianoglio 4, Ziliotto A., Conti 21, Dotta. All.: Sabatino-Vighetto

Vercelli: Stile 6, Trotti 8, Ferla, Zannini 2, Bari, Lahmidi 2, Mura, 2, Panelli 2, Fall 2, Valentini. All.: Simone

Nel posticipo di mercoledì 17 le Lady Gators hanno affrontato la formazione vercellese per la gara valevole per l’ultima giornata della seconda fase “Coppa”. La posta in palio è l’accesso alla finale del trofeo quindi le ragazze sono determinate a fare bene.

Dopo un avvio incerto sotto il profilo realizzativo le biancoverdi iniziano a prendere confidenza col canestro e, sotto i colpi di Conti (21), Tuninetti (12), Chiapello (10) e Spertino (6), prendono il vantaggio in doppia cifra che saranno brave a gestire fino alla fine della gara.

Di nuovo nel terzo quarto una carestia di canestri da entrambe le parti (solo 6 a 4 il parziale) non smuove di molto il punteggio, per cui si va verso l’ultima frazione quasi in scioltezza per le Alligatrici che pregustano l’atmosfera della finale che presumibilmente si terrà a Castelnuovo Scrivia nel fine settimana tra il 27 e il 28 maggio.

U14 SILVER: DECORAZIONI CIRIANNI GATORS – VALSESIA 72-61

Parziali: 13-16, 16-12, 24-15, 19-18

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio, Mosso 6, Trentanelli 2, Botta C. 11, Botta A. 10, Barbero, Fresia 6, Iacuzzi 20, Bossati 2, Ruffino, Cirianni 2, Abello 13. All.: Marengo, Vice All.: Racca.

Valsesia: Skuqi N.E., Bressan 3, Gabella 5, Lumello 21, Zamara 9, Vathi 2, Oioli 17, Bonato N.E., Malagutti 2, Berteletti, Mazzarotti N.E., Singh N.E. All:. Porzio

Lunedì 16/5 sono cominciati i quarti di finale valevoli per il titolo U14 silver.

I Decorazioni Cirianni Gators hanno passato la fase TOP 2 da secondi mentre Valsesia è arrivata prima nel girone TOP 3.

I quarti di finale si sviluppano in due partite, andata/ritorno a somma di punteggio.

Da subito questo match si dimostra nervoso ma, grazie ad un ispirato e tranquillo Iacuzzi, i Gators targati Decorazioni Cirianni, sbloccano il punteggio.

Proprio Iacuzzi segna da ogni dove, da oltre l’arco e dentro l’area, spianando la strada ai compagni. Botta C., chiamato in causa a sostituirlo, risponde “presente” e, con pregevoli giocate in attacco ed una difesa attenta, si dimostra un fattore importante.

Bossati, Cirianni e Trentanelli, al di là dei meri numeri, giocano una partita di tutta sostanza. Infatti non solo segnano canestri dal peso specifico importantissimo per l’economia della gara, ma difendono allo stremo delle forze concedendo pochi spazi ad Oioli e compagni. Ruffino, Marchisio e Barbero, infine, consentono ai Decorazioni Cirianni Gators di andare alla pausa lunga col punteggio a favore di una sola lunghezza.

Nel terzo quarto si da la “zampata” necessaria per ampliare il divario sul tabellone dei punti. Al raggiungimento dell’obiettivo i redivivi Fresia e Mosso che, svegliati dal torpore che li circondava nel primo periodo, giocano un finale di partita stratosferico. Sarà grazie alle loro scorribande e alle due torri Abello e Botta A. che la compagine bianco-verde riuscirà a dare lo strappo decisivo, sancendo la vittoria di gara 1 con un vantaggio di 11 lunghezze.

“Partita encomiabile di tutti i ragazzi presenti all’incontro. Sapevamo di dover fare bene, visto la partita impegnativa del ritorno a Valsesia. I giovani alligatori hanno dimostrato tutti i progressi, soprattutto di mentalità, fatti in questo anno di duro lavoro.” le parole dei coach.

U13 GOLD: AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – UBC CHIERI 56-37

Parziali: 14-12, 14-8, 22-5, 6-12

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators:Biga, Bergese, Panero 2, Birolo 1, Fresia 7, Abello 14, Mellano 4, Givo, Gredza 12, Sordella 6, Amato 10. All.: Toselli, Vice All.: Racca

Chieri: Sattolo 3, Cottino 2, Stella 8, Compagnoni 16, Moisa, Ongari, Leye, Tufuri, Romagnolo, Galvagno, Limone 8. All.: Masino

Tornano in campo gli U13 Gold, griffati Autoriparazione Panero, dopo la vittoria su BEA Chieri. Questa volta ospite al Pala Giolitti si affaccia l’ostica UBC Chieri ed i Gators sono chiamati a ripetere la positiva prestazione avuta una settimana fa per continuare a covare il sogno del passaggio di turno.

I padroni di casa sono molto concentrati, come notano i Coach già dal riscaldamento.

Grezda è un rebus difficilmente risolvibile per la compagine Chierese: solo nel primo quarto saranno suoi 10 dei 14 punti di squadra. Givo e Biga sono dei fattori nella metà campo difensiva: grazie alla loro presenza in campo i Gators riescono a recuperare svariati palloni, gestiti poi con intelligenza dall’ottimo playmaking Fresia e da uno scatenato Panero in contropiede. Mellano. con una maturità ed intelligenza non comuni per ragazzi della sua età, gioca una partita di sacrificio ben limitando il forte Compagnoni, oltre il lato difensivo si fa trovare pronto sugli scarichi di un ordinato Bergese.

Si va alla pausa lunga con i biancoverdi in vantaggio di 8 lunghezze e la partita ancora aperta.

Il duo Toselli-Racca tocca le corde giuste per stimolare i ragazzi al rientro in campo. Infatti grazie ad un immenso Abello, ad un redivivo Birolo e alle scorribande di Amato, piazzano nel terzo quarto il gap decisivo. Con un parziale di 22 a 5 la partita è di fatto chiusa.

L’ultimo quarto vede i giovani biancoverdi ben gestire il vantaggio accumulato con tutti gli effettivi protagonisti.

Nota di merito al giovane Sordella, che gioca una partita sontuosa con i compagni di un anno più grandi.

«Siamo molto soddisfatti di questa partita, al di là del risultato, i ragazzi hanno e stanno dimostrando tutto il loro valore e i loro progressi in questa seconda fase TOP. Ora testa alla prossima» questo il commento dei coach a fine gara.

Prossimo incontro: lunedì 29/05/2023 ore 18.30, AUTORIPARAZIONE PANERO Gators – Saluzzo (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)).

U12 CSI: ALPICAR GATORS WEST COAST – GATORS SAVIGLIANO 43-64

ALPICAR West Coast Gators: Barbieri, Cresto, Silato 2,Castagno, Kolndreakaj, Mura, Bossati 12, Granero , Airaudo 14, Pasquinelli , Simon 5, Ruberti 10. All.: Nicola – Tesio

Gators Savigliano : Mukay, Mariani 2 , Barra 14, Rosso 16, Aurili 5, Flecchia, Correndo 14, Rimonda 6, Ariaudo 2, Ambrogio 3, Culasso 2. All.: Toselli

In un giovedì piovoso i West Coast ospitano gli amici di Gators Savigliano in una partita valevole per il Campionato U12 CSI.

Gli ospiti partono subito forte, molti punti in contropiede e una difesa che lascia poco spazio ai tentativi dei West Coast: 12 a 3 il primo quarto.

Iniziano le rotazioni ma l’andamento della partita non cambia, con i Gators Savigliano più esperti e concreti dei padroni di casa.

Bossati e Airaudo iniziano però a swegnare e Granero e Castagno prendono buoni rimbalzi, così lo svantaggio si riduce e si vedono buone trame tra le file dei West Coast.

Alla fine saranno 21 i punti che separeranno le 2 formazioni.

«Nonostante la sconfitta contro la capolista, abbiamo visto dei miglioramenti enormi dall’inizio anno, questo vuol dire che è stato fatto un buon lavoro e i giocatori hanno aumentato qualità ed intensità di gioco» queste le parole di coach Nicola, West Coast, a fine partita.

U12 CSI: ALPICAR GATORS WEST COAST – SALUZZO 12–12 (42 – 40)

ALPICAR Gators West Coast: Airaudo D., Airaudo S., Pasquinelli, Bossati, Granero, Damian, Mura, Prus, Ruberti, Silato, Millone, Dellavalle. All.: Nicola-Tesio

A Torre San Giorgio, nel PalaTorre, il lunedì 15 maggio i Gators West Coast ricevono visita dei “vicini di casa” del Saluzzo. La partita è combattuta e molto equilibrata sia nei parziali che nei parziali vinti o pareggiati dai contendenti.

Dopo un primo tempo all’insegna del contropiede, cercato e trovato dai velocissimi giocatori saluzzesi, che permette agli ospiti di vincere il parziale, i padroni di casa prendono le misure e ribattono nel secondo parziale impattando il punteggio, grazie ad un’attenta difesa che riesce a recuperare molti palloni agendo in anticipo sui passaggi dei gialloblu.

Terzo parziale nuovamente a favore dei saluzzesi, bravi a segnare anche da 3 punti (!), mentre il cambio campo porta ad una frazione pareggiata (3-3) con gli attacchi che sparano a salve e commettono molti errori al tiro.

Nuovamente i Gators prevalgono nel quinto tempo in cui si vede salire la stanchezza tra le fila gialloblu del Saluzzo, arrivati solo in 10 e quindi senza possibilità di cambi durante i parziali; l’ultimo tempo, determinante, è giocato a viso aperto con molte azioni in velocità da una parte e dall’altra.

Finisce di nuovo in parità (8-8) e il punteggio dei parziali vinti è perfettamente allineato: 12-12!! Si verificano i punti segnati all’interno della partita intera e per soli 2 punti sono i Gators ad esultare alla fine. Bella partita, bella intensità: sotto con le ultime!!

ESORDIENTI F: ALBA – LADY GATORS 6-18

Lady Gators: Barbero A., Barbero E., Imberti Gastaldi, Damiano, Chiavero, Ricci, Chiappello, Dotta. All.: Raso

Nella giornata di domenica 21/5 è andata in scena al PalaLanghe di Alba l’ultima sfida del campionato esordienti femminile. Le giovani Lady erano contrapposte alle padrone di Casa delle Panthers Alba. Raso, Coach d’eccezione per la Alligatrici, è chiamata a fare le veci dell’insostituibile Sabartino, e si è ritrovata a dover gestire un roster assai limitato.

Le ragazze presenti hanno ben figurato, vincendo ogni quarto, ma soprattutto mettendo in campo tutti i miglioramenti fatti da inizio anno. Come sempre la voglia di giocare e stare insieme alle amiche ha pervaso tutto il palazzetto e, con azioni corali, canestri e tanta allegria, hanno infiammato tutti i genitori supporters accorsi a sostenerle. Nota di merito per le giovanissime Annina Barbero e Chiappello Calissa, la prima 4 anni sotto età e la seconda di 2 anni sotto età, che non sfigurano con le compagne più grandi ben affrontando la partita per tutto l’arco del match. Dunque si conclude questa magnifica esperienza, con una prestazione che ha visto segnare almeno un canestro a tutte le convocate, giusto premio per l’anno formativo trascorso.

AQUILOTTI 2012 ALLA PITERBOL CUP 2023 AD ARENZANO E GENOVA

Lo scorso fine settimana il gruppo Aquilotti Gators 2012, guidati dal loro istruttore Gino Sabatin,o sono stati impegnati nella Piterbol Cup, evento ideato ed organizzato dagli amici liguri Angelo Dellarovere e Francesca Dentice che, ringraziamo per la impeccabile organizzazione e per la splendida accoglienza. La manifestazione, svoltasi nella magnifica cornice della costiera ligure tra Arenzano e Genova, era caratterizzata da gare di minibasket 5 contro 5 con canestri regolari, ma anche 3 contro 3 coi canestri da mini. I ragazzi sono stati impegnati anche in sfide a colpi di matita e colori per dare libero sfogo alla loro creatività, e da gare di giochi da tavolo. Anche i genitori si sono dovuti prodigare in una sorta di “caccia al tesoro” per recuperare delle card nei negozi del centro di Arenzano.

Tutto al fine di aumentare i punti di una pazza classifica che ha visto i giovani Alligatori primeggiare nel proprio raggruppamento avendo, tra l’altro, vinto tutte le gare di basket contro Aironi Busalla e contro la formazione di casa composta da parte degli Arenzano Ducks e dal Basket Pegli. La domenica mattina gli Aquilotti Gators si sono spostati al porto vecchio di Genova per disputare la finale contro My Basket Genova, sul campo appositamente allestito per l’occasione, nell’ambito della più ampia manifestazione della “Festa dello Sport”.

La finale è stata combattuta solo nelle prime fasi, poi i piemontesi hanno preso il largo attraverso belle trame di gioco che il numeroso pubblico ha certamente apprezzato, portando così a Savigliano l’ambito trofeo: la mitica Piterbol Cup!

«Un’esperienza piacevole e formativa allo stesso tempo, utile a saldare il gruppo ancor più di quanto non lo sia già. Come sempre un ringraziamento speciale a tutti i genitori che rendono possibili tali esperienze ed in particolare a Gigi Toselli che con grande pazienza e premura si è occupato di tutta la parte organizzativa» le parole di coach Sabatino al termine della manifestazione.

