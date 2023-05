Sabato 27 maggio a Racconigi due iniziative dedicate all’ambiente

Sabato 27 maggio a Racconigi sono in programma due iniziative che hanno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla tutela e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente: la campagna di raccolta rifiuti “Spazzamondo” e una passeggiata naturalistica sul sentiero del Maira.

“Spazzamondo” è una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in tutta la provincia di Cuneo, organizzata dalla Fondazione Crc, in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Cooperativa Erica.

Per partecipare all’iniziativa è possibile iscriversi, entro il 25 maggio 2023, sul sito www.spazzamondo.it, selezionando il Comune di Racconigi.

I kit per la raccolta dei rifiuti, comprensivi di maglietta, cappellino, guanti e pinze, saranno consegnati sabato 27 maggio 2023, dalle ore 9:30 alle ore 10, in piazza Carlo Alberto di fronte al municipio, prima dell’avvio della raccolta.

Sempre sabato 27 maggio, alle 15, sarà possibile partecipare ad una Passeggiata naturalistica sul sentiero del Maira, a cura dell’Area protetta del Monviso con i suoi guardiaparco.

A seguire, con Ivana De Pascalis, insegnante yoga certificata, sulle rive del Maira sarà possibile godere dei benefici della camminata precedente, portando consapevolezza sul respiro e sui suoni e profumi del mondo meraviglioso che ci circonda. L’incontro, aperto a tutti, è organizzato nell’ambito del primo Festival dell’Ambiente racconigese, dedicato all’equilibrio tra elementi antropici e selvaggi.

La camminata sul sentiero avrebbe dovuto tenersi domenica 21 maggio, ma è stata rimandata a causa del maltempo. Il Festival dell’Ambiente di Racconigi si concluderà giovedì 1 giugno, alle ore 21, al Centro Cicogne e Anatidi con una serata divulgativa con Marco Galaverni, Dottore di ricerca in Biodiversità ed Evoluzione all’Università di Bologna, che da oltre dodici anni studia il lupo in Italia e nel mondo, pubblicando articoli scientifici per riviste internazionali. La serata proseguirà con la passeggiata notturna nell’oasi “Lucciole e rane“, nella magia luminosa delle lucciole con sottofondo musicale di rospi e raganelle.

“Siamo contenti che il primo Festiva dell’Ambiente Racconigese stia avendo un così grande successo – commenta il consigliere Enrico Mariano, con delega all’Ambiente – . Questo dimostra il grande interesse dei cittadini per le tematiche ambientali e il sempre più crescente desiderio di imparare a conoscere e a proteggere il nostro territorio, cosa che, come Amministrazione, vogliamo incentivare”.