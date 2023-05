Il Sudafrica calcistico sbarca a Cuneo: c’è la Granda Cup 2023

Anche quest’anno, come da consolidata tradizione, alla fine di maggio, inizio giugno al campo dello “Sporting” di Cuneo, si terranno i tornei calcistici giovanili internazionali: si tratta di una manifestazione rivolta ai giovanissimi calciatori delle categorie pulcini 2012 – 2013 – 2014 che, in date diverse, faranno emergere il loro ardore sportivo e la loro onesta rivalità.

Gli organizzatori guidati dallo spirito espresso nella “carta dei diritti” per i giovani calciatori “… di misurarsi con giovani che abbiano le stesse probabilità di successo e di esprimere le proprie potenzialità, cognitive, emotivo, relazionali, motorie e tecniche …” sono orientati a fare in modo che sempre di più i partecipanti alla GRANDA CUP vivano la manifestazione come un momento di confronto e conoscenza senza limiti di etnie, religioni, sociali e culturali.

Per tutti i ragazzi sarà un’importante e bella occasione di aggregazione e socialità, in quanto non mancheranno momenti di conoscenza personale e di confronto, foto di gruppo e pranzi conviviali. Tutto ciò permetterà loro di far emergere il loro carattere e di vivere momenti unici, arricchenti, che resteranno nel cuore per molto tempo.

Uno dei momenti particolarmente intensi sarà la sfilata della leva 2012, che si terrà nel centro di Cuneo sabato 3 giugno alle ore 18, la quale permetterà a tutti i cittadini e non di conoscere i partecipanti. Al termine i giocatori riceveranno i saluti delle Autorità locali.

Tra le 68 squadre iscritte vi sono le professionistiche portoghesi del PORTO e VITORIA de Guimaraes, la francese AUBAGNE, la svizzera ACADEMY RIVIERA, le italiane ALBINOLEFFE, ATALANTA, BENEVENTO, CREMONESE, FROSINONE, GENOA, MONZA, TORINO, e le altre partecipanti arriveranno da Piemonte, Liguria, Lombardia.

Tante le conferme, ma anche una grande novità calcistica: è giunta l’adesione al torneo di una squadra sudafricana, il BLOEMFONTEIN. Occasione unica per tutti di vedere questi giovani atleti, che giungono per la prima volta in Europa, competere con i loro pari leva. Sfida che, sicuramente, tutti i ragazzi partecipanti affronteranno con grande entusiasmo ed emozione, e mai come in questo momento, questa partecipazione rappresenta e ricorda a tutti noi il diritto di ogni essere alla libertà, all’ uguaglianza sociale e culturale.

Gli incontri saranno così calendarizzati:

*i pulcini 2014 scenderanno in campo il 28 maggio; *i pulcini 2012 nei giorni 3 e 4 giugno; *i pulcini 2013 nei giorni 10 e 11 giugno.

c.s.