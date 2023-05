Basket Savigliano: i risultati del Settore Giovanile

Finale di Coppa Piemonte per le pantere U19 targate Metalresine che affrontano Abet Bra, squadra che già nel girone di qualificazione era risultata ostica per i ragazzi di coach Bacci.

Nei primi due quarte i biancorossi giocano un’ottima pallacanestro, fatta di buona circolazione della palla e di una difesa arcigna, che soprattutto nei primi 15 minuti concede poco ai braidesi lavorando molto forte sulle linee di passaggio. In particolare, sale in cattedra Introini, che riesce con ben 25 punti nei primi due quarti a scardinare in più modi la difesa biancoblu, risultando un vero e proprio rebus per i ragazzi di coach Sanino.

Nel terzo quarto le due squadre si equivalgono, con nessuna delle due che riesce a ricucire o a scappare nel punteggio. Si arriva al fatidico ultimo quarto con i ragazzi di Bacci sopra di 10 lunghezze. Bra non si arrende anche se sotto nel punteggio, aumenta la pressione in difesa e Savigliano inizia a forzare in attacco non riuscendo più a trovare delle soluzioni. Le difficoltà in attacco portano anche a disattenzioni nella metà campo difensiva che si tramutano in canestri facili per i braidesi. Il quarto di blackout porta un parziale di 25-12 per Bra che riesce a vincere di 3 lunghezze, con la tripla per il supplementare dei saviglianesi che si spegne sul ferro.

Purtroppo, come successo anche in campionato nella gara di andata, un piccolo periodo di blackout ha portato ad un parziale a cui le pantere non sono riuscite a fermare. Gara 1 si conclude dunque sul 67-64 per Abet Bra.

“Peccato perché per l’andamento della gara avremmo meritato di portarla a casa. Complimenti anche ai ragazzi di coach Sanino che non hanno mollato riuscendo a recuperare nell’ultimo quarto. Noi abbiamo patito forse troppo a livello mentale più che tecnico la loro pressione nell’ultimo quarto, innervosendoci e non riuscendo più ad essere sulla partita. Sono comunque soddisfatto della mia squadra, nell’ultimo periodo con una migliore continuità negli allenamenti stiamo giocando meglio rispetto ad inizio stagione. Sono sicuro che riusciremo a fare una gran partita in casa e a ribaltare il -3 subito” queste le parole di coach Bacci a fine partita.

Gara 2 Mercoledì 24 maggio, ultima gara della stagione, alle 19.30 in casa per provare a conquistare la Coppa Piemonte.

Abet Bra – Metalresine Savigliano 67-64

(10-18; 18-20; 14-14; 25-12)

Metalresine Savigliano: Introini 30, Piuma 9, Carena 5, Rivoira 5, Bono 5, Mellano 4, Pautassi 4, Alladio 4, Rosso 0, Rosa 0, Ambrosino 0 All: Bacci Ass: Berteina, Arioli

Under 17 Gold: Serata storta!

Primac Savigliano – Gators 42-50

(16-11; 21-27; 35-38)

Primac Savigliano: Gaudissard, Ambrosino S., Ambrosino A., Alladio, Pintavalle, Corradini, Biga, DiMaria M, DiMaria L., Allemandi, Mellano All. Ramonda-Giannotto

Serata storta per le pantere Primac che, nell’ultima partita della fase coppa, cadono nel derby tra le mura amiche del Palaferrua.

Il primo quarto positivo, le pantere riescono a trovare punti in contropiede e a concludere in vantaggio sul risultato di 16-11.

Nel secondo periodo qualcosa inizia a bloccarsi in attacco e purtroppo anche la fase difensiva ne risente con gli avversari che prendono il controllo della partita, segnando 16 punti a fronte dei soli 5 segnati dai biancorossi.

Nel terzo periodo purtroppo la musica non cambia: le pantere del duo Giannotto-Ramonda fanno tantissima fatica a trovare la via del canestro e sprecano veramente troppo, producendo troppe palle perse. Nel finale di frazione riescono comunque a raggiungere il -3 sul punteggio di 35-38.

Nell’ultimo quarto però i ragazzi sembrano non crederci più, smettono di giocare insieme e lasciano definitivamente andare via la partita, che si conclude ampiamente prima della sirena, nonostante il risultato sia di 42-50.

“Peccato, speravamo in un finale diverso per questa fase. Non siamo stati in grado nei due quarti centrali e nel quarto periodo di esprimere gioco di squadra in attacco e in difesa, ma soprattutto non ci abbiamo creduto abbastanza e per questo gli avversari avevano sempre qualcosa in più rispetto a noi” questo il commento di coach Ramonda al termine della gara.

Under 13 Silver: poca intensità!

Mercatò Savigliano – Derthona Basketball Lab 29-51

Le pantere 2011 escono sconfitte nella prima gara di classificazione dalla squadra giovanile del Derthona, che milita in Serie A.

I tortonesi per tutti e 40 i minuti mettono in campo una maggiore intensità e cattiveria agonistica rispetto alle baby pantere. A tratti però si sono viste alcune azioni molto interessanti sia in attacco che in difesa per i ragazzi classe 2011 biancorossi.

La crescita a livello tecnico è evidente da inizio anno, ma i ragazzi devono ancora crescere molto sotto il punto di vista dell’intensità e dell’agonismo, ma questo verrà da sé col tempo. Brave, comunque, le nostre pantere e testa a queste ultime gare della stagione che li ha visti impegnati sia in U13 che in Esordienti.

c.s.