Barolo E’ Serralunga

Da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno sulla terrazza di Serralunga Casa Mia messa a disposizione dal produttore Luigi Vico sarà possibile degustare e approfondire il Barolo del Comune di Serralunga dall’annata 2016 all’annata 2019.

Barolo è Serralunga rientra tra le iniziative di cui negli ultimi tempi siamo testimoni, create per valorizzare la menzione Barolo del Comune di Serralunga, come il Serralunga Day o la recente iniziativa della Castle Foundation e che va ad affiancarsi alle altre presentazioni collettive quali La morra Hill Barolo, Monforte Barolo Boys, Roddi e Castiglione Falletto con Io Barolo, dove il successo è il risultato della una partecipazione attiva dei produttori.

Anche in questo caso i produttori saranno presenti personalmente o con i vini per raccontare un territorio da sempre ritenuto importante e speciale tra gli undici comuni della zona di produzione del Barolo. Durante Barolo è Serralunga sarà quindi possibile assaggiare in modo comparato i Barolo delle cantine che hanno scelto di valorizzare Serralunga dedicandogli un’etichetta: Alessandro Rivetto – Angelo Negro – Boasso Franco – Cà Romé – Cantina del Nebbiolo – Cascina Adelaide – Cascina Luisin – De Simone – Domenico Clerico – Enrico Serafino – Ettore Germano – Famiglia Anselma – Ferdinando Principiano – Fontanafredda – G. D. Vajra – Gerlotto – Giovanni Rosso – Giudice – Garesio – La Contrada di Sorano – Luigi Vico – Mauro Veglio – Osvaldo Viberti – Palladino – Paolo Manzone – Pico Maccario – Pira – Podere Gagliassi – Rivetto dal 1902 – Schiavenza – Tenuta Cucco – Tenuta Rocca – Villadoria – Vite Colte

Serralunga Casa Mia, è un format dedicato all’enoturista appassionato dove è possibile provare i vini di Luigi Vico e i diversi Barolo dei produttori di Serralunga tutto l’anno, non soltanto durante questo evento.

L’evento è organizzato in collaborazione con Ais Piemonte e con la Compagnia del Calice.

Il Programma

2 giugno

ore 11-20 apertura del Banco d’Assaggio

3 giugno

ore 10,30 Master Class “I grandi interpreti di Serralunga” Euro 75,00 – 8 posti disponibili

Domenico Clerico

Fontanafredda

Germano Ettore

Pira Luigi e Figli

Giovanni Rosso

Schiavenza

ore 11-20 apertura del Banco d’Assaggio

4 giugno

ore 10,30 Master Class “Serralunga che non ti aspetti” Euro 50,00 – 8 posti disponibili

Cantina del Nebbiolo

De Simone

Pico Maccario

Poderi Gagliassi

Rivetto dal 1902

Tenuta Cucco

Veglio

Villadoria

ore 11-20 apertura del Banco d’Assaggio

Come partecipare: Acquista qui il tuo carnet-degustazione online e risparmia!

Da 6 assaggi Euro 25,00 anziché 30,00

Da 10 assaggi Euro 40,00 anziché 50,00

Ticket singolo Euro 5,00 acquistabile solo in loco

Per le master class è necessaria la prenotazione:

Master Class “I grandi interpreti di Serralunga” Euro 75,00 – 8 posti disponibili

Master Class “Serralunga che non ti aspetti” Euro 50,00 – 8 posti disponibili

a [email protected] – al 335 654 7772

al link https://www.serralungacasamia.it/event-details/barolo-e-serralunga