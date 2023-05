Attorno al Castello di Masino (TO) e al Castello della Manta (CN): trekking, degustazioni e visite guidate speciali per la conoscenza dei territori, delle loro eccellenze e tradizioni

I Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS sono strettamente connessi ai territori di cui fanno parte per geografia, storia, eredità artistica, ma anche per il legame con le comunità. Per far conoscere e valorizzare i “contesti” in cui essi si trovano, sabato 27 e domenica 28 maggio 2023 il FAI condurrà il pubblico Alla Scoperta dei Circondari e proporrà visite straordinarie, passeggiate e trekking. Saranno guide esperte a raccontare il paesaggio, le tradizioni e la cultura che caratterizzano i territori cui appartengono i tesori d’arte e natura tutelati dalla Fondazione.

Sono 11 i Beni, da Nord a Sud, coinvolti nell’iniziativa che porterà a scoprire percorsi insoliti e ammirare scorci inediti e monumenti meno noti ma dal forte valore identitario. Ognuno di questi è uno scrigno di storie che raccontano la vita delle persone che li vivono e li hanno vissuti, curati e amati. Un territorio, infatti, non si costituisce solo di luoghi, ma anche di artigianato, gastronomia e usanze tramandate da generazioni: per questo, nel “piccolo viaggio” alla scoperta dei circondari non mancheranno approfondimenti di taglio storico-culturale e degustazioni di prodotti tipici.

Al Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) è in programma la passeggiata Tra natura e gusto: il trekking panoramico incontra l’eccellenza del territorio. Nei due giorni, alle ore 11, alle 14 e alle 16, la guida escursionistica ambientale Roberto Brogliatti condurrà una camminata all’interno del parco storico, illustrando le caratteristiche ambientali e naturalistiche dell’Anfiteatro morenico di Ivrea, focalizzandosi sugli aspetti storico-folkloristici che il passaggio del ghiacciaio balteo ha lasciato nel corso del tempo. L’apicoltura Le Querce, azienda agricola famigliare del territorio, accoglierà i visitatori al termine della camminata per una chiacchierata gastronomica che permetterà di esplorare il mondo delle api e del miele, promuovendo, attraverso la degustazione, un incontro tra natura e apicoltura, tra curiosità e gusto.

L’iniziativa Alla Scoperta dei Circondari al Castello e Parco di Masino si svolge con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Caravino.

Biglietti : intero € 21; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 53; studente (19-25 anni) € 14; bambino (6-18 anni) € 11; iscritto FAI € 6; bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; Soci National Trust*, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Masino, persone con disabilità e accompagnatore € 6

Per ulteriori informazioni : www.castellodimasino.it

Nel fine settimana dedicato ai Circondari il Castello della Manta (CN) propone visite a tema e incontri dedicati alle connessioni tra ambiente, salute e identità dei luoghi. Il castello sarà punto di partenza di speciali percorsi nella Riserva della Biosfera del Monviso – MaB UNESCO, mentre visite tematiche, racconti e incontri porteranno il pubblico a scoprire e approfondire il territorio in cui si trova la fortezza medievale, curata e valorizzata dal FAI, tra il Parco del Monviso e la pianura. Guide abilitate accompagneranno i visitatori in camminate culturali intorno al castello tra le antiche vie del borgo (con partenze alle ore 14, alle 15 e alle 16), e in trekking collinari con partenza alle ore 10 e percorso ad anello in cui si giungerà fino alla Castiglia di Saluzzo. All’interno del castello, alle ore 12 di sabato 27 maggio, ci sarà l’incontro con due appassionati imprenditori che sono stati capaci di scelte di produzione rispettose di ambiente e tradizioni: Claudio Conterno di Conterno Fantino Azienda Agricola e Francesco Occelli di Kauss BirraAgricola. I loro prodotti – assieme al Prosciutto Crudo di Cuneo D.O.P., al Tumin dal Mel e ai Succhi di Join Fruit – saranno degustati in giardino.

L’iniziativa Alla Scoperta dei Circondari al Castello della Manta si svolge con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Biglietti di ingresso con trekking collinare (tempo stimato 3 ore) e visita guidata del Castello (50 minuti):

intero € 20; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 53; studente (19-25 anni) e bambino (6-18 anni) € 13; Iscritto FAI € 9; bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; soci National Trust*, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore: € 9

Biglietti di ingresso con visita del Castello e camminata culturale (durata 75 minuti):

intero € 17; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 44; studente (19-25 anni) € 10; bambino (6-18 anni) € 10; iscritto FAI € 6; bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; soci National Trust*, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore € 6.

Biglietti di ingresso con visita speciale del Castello e della Chiesa castellana (durata 90 minuti) :

intero € 17; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 44; studente (19-25 anni) € 10; bambino (6-18 anni) € 10; iscritto FAI € 6; bambini fino ai 5 anni ingresso gratuito; soci National Trust*, soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore € 6.

Per ulteriori informazioni : www.castellodellamanta.it

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli che, accanto al FAI dal 2006, rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

www.fondoambiente.it