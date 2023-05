Alessandro Bergamo, Bocuse d’Or Italy Academy e Federazione Italiana Cuochi insieme per la cena didattica di Alba Accademia Alberghiera

Si è tenuta ad Alba, nell’Accademia Alberghiera, la cena didattica guidata dallo chef Alessandro Bergamo e dal Team Italy Bocuse d’Or, dal tema “Pesce atlantico e gusto italiano”, una scommessa gastronomica quanto mai più riuscita.

A firmare l’evento la Bocuse d’Or Italy Academy e la Federazione Italiana Cuochi, che in occasione hanno inaugurato una serie di appuntamenti enogastronomici che presto faranno tappa a Roma, Milano e Norvegia, scegliendo per prima la città in cui ha sede l’Academy presieduta dal tre stelle Michelin Enrico Crippa (ristorante Piazza Duomo***, Alba) e diretta dallo chef Luciano Tona presenti alla serata. L’evento è stato realizzato in sinergia con Alba Accademia Alberghiera, che a gennaio 2020 aveva già ospitato la selezione nazionale del concorrente italiano per il Bocuse d’Or, e che ha coinvolto gli allievi di sala e cucina per realizzare la cena didattica di chiusura dell’anno accademico insieme ad Alessandro Bergamo, momento culminante del percorso di formazione in cui i camerieri e i cuochi di domani si sono messi alla prova nella gestione di una serata di gala sotto la guida di un grande chef.

Ospiti della serata il presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo e Marco Protopapa, assessore all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della Regione Piemonte, che nel loro intervento hanno voluto evidenziare il valore aggiunto che la formazione di qualità e le eccellenze del territorio possono dare al settore della ristorazione e della ricettività.

Ai fornelli lo chef Alessandro Bergamo, che aveva già avuto modo di cucinare in Alba Accademia Alberghiera nel 2020, durante la selezione italiana Bocuse d’Or, di cui è stato il vincitore, e il Team Italy Bocuse d’Or 2023, composto da Francesco D’Errico (chef del ristorante La Madernassa di Guarene, una stella Michelin), Erik Macario ed Andrea Serace, che hanno preparato per il pubblico presente un menu dal gusto tutto italiano partendo da un ingrediente esotico, il pesce atlantico della Royal Greenland Spa. Nella successione sono stati serviti dagli alunni di sala dell’Accademia Alberghiera un amuse bouche e l’entrée di Snowcrabe, piselli e salicornia, olio fine e germogli. A seguire sono stati preparati il Risotto carnaroli Isos, astice, asparagi, estrazioni di essenze verdi e germogli, e il Trancio di halibut con piccola insalata, patate in sfoglia e salsa al burro acido. A chiudere Yogurt, fragole e melissa. In accompagnamento i vini del Consorzio Alta Langa DOCG.

CHEF ALESSANDRO BERGAMO

Alessandro Bergamo, trentenne comasco, ha iniziato il proprio percorso professionale in Italia e poi in Francia dove si è formato con grandi maestri quali Pierre Orsi, Régis Marcon, Yannick Alléno, Con Benoit Vidal, nel ruolo di sous chef, contribuisce ad ottenere la seconda stella Michelin.

Si sposta quindi in Canada, nel ristorante dello Chef Daniel Boulud per poi rientrare in Italia quando gli viene offerta l’occasione di essere assistente coach all’Accademia Bocuse d’Or Italia. Dopo un’esperienza in Giappone, è stato chiamato da Carlo Cracco come suo secondo da Cracco in Galleria. Con il Bocuse d’Or rimasto nel cuore, ha guidato la squadra italiana fino alla finale mondiale del 2021 a Lione.

LA CENA DIDATTICA DI ALBA ACCADEMIA ALBERGHIERA

La cena didattica è l’evento in cui gli allievi di sala e di cucina si confrontano con il pubblico preparando il menù della serata grazie alla guida di grandi chef ed effettuando il servizio in sala di fronte ad una vera platea di clienti. Grazie a questa metodologia didattica gli studenti sperimentano quella che è la gestione di una vera attività ricettiva e la serata diventa anche un momento conviviale in cui ospiti e operatori del settore possono conoscere e vedere all’opera quelli che saranno i professionisti della ristorazione e dell’attrattività turistica del territorio.

ALBA ACCADEMIA ALBERGHIERA

Alba Accademia Alberghiera è formazione enogastronomica e turistica ad Alba, città Creativa Unesco per la gastronomia. Situata in Piemonte nel cuore di Langhe, Roero e Monferrato, territorio patrimonio Unesco, è meta di un turismo enogastronomico internazionale in costante aumento.

Caratterizzato dalla maggiore concentrazione di ristoranti stellati di tutta Italia, ha in Alba Accademia Alberghiera un punto di riferimento per la formazione enogastronomica e turistica grazie a un’offerta formativa diversificata che sa rispondere alle richieste di diverse tipologie di utenza.

È Location ideale dei corsi per professionisti e startupper, dei momenti di teambuilding, delle experience enogastronomiche per turisti e amatori che vogliono sperimentare l’attenzione alle materie prime e la cucina innovativa (ma attenta alla tradizione) del territorio di Alba, Langhe e Roero.

Alba Accademia Alberghiera è anche WSET Approved Programme Provider, primo centro ufficiale per il nord ovest della prestigiosa qualifica internazionale in lingua inglese dedicata a vini e distillati.

RINGRAZIAMENTI

Royal Greenland Italia Spa, Isos-Campo dell’Oste, Caffè Vergnano, Consorzio Alta Langa DOCG, Dante Rivetti Azienda Agricola, Ortofrutta Corrado Binello, Panetteria Giacosa, VMGuarene. Si ringraziano altresì Agnelli Since 1907, Divine Creazioni, Electrolux Professional, Roboqbo, San Pellegrino, Silikomart Professional, Sosa Ingredients, Spirito Contadino, Valrhona.