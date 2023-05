++ AGGIORNAMENTO ++ Maltempo: continua l’attenzione a fiumi e strade

AGGIORNAMENTO Questa mattina, a Cardè il fiume Po è esondato allagando via Roma e via Manero. Le acque del fiume, segnalano dall’Arpa, si sono alzate raggiungendo il livello di 4,50 metri. Sul fronte smottamenti invece, nel comune di Frabosa Soprana si sono verificate due frane: la prima tra Mondagnola e San Martino; la seconda invece nel tratto di collegamento tra Frabosa Soprana e le località Lanza, Serra e Mongrosso. Attualmente le due strade sono chiuse al transito e dunque sono percorribili esclusivamente strade alternative. A Valdieri, invece, dopo più di 48 ore di pioggia incessante, è stato segnalato un cedimento della deformazione della carreggiata che ha richiesto un tempestivo intervento per la messa in sicurezza. L’evento si è verificato in località Frazione Sant’Anna – Tetti Grama, colpendo un tratto di strada comunale che collega la S.P. 22 con la frazione a monte. Operativo il Centro Operativo Comunale, che ha effettuato un sopralluogo e attivato, gli interventi necessari per la messa in sicurezza. Presenti in loco il Sindaco, Guido Giordana, il Vicesindaco, Sharon Giraudo, e il Consigliere, Michele Panero, in collaborazione con la Protezione Civile Comunale e il Soccorso Alpino. Continueranno nelle prossime ore i controlli sul territorio da parte dell’Amministrazione, della Protezione Civile Comunale e del Soccorso Alpino. ———————————————————————————————— Nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni cumulate di circa 50-70 mm sulle valli alpine Chisone e Po, sul resto delle zone alpine e pedemontane valori compresi tra 30 e 50 mm. Picchi di 133,8 mm a Colle Barant con valori dovuto alla fusione della neve del giorno precedente, 115,8 mm a Barge, 97,1 mm a Praly, 94,3 a Vaccera e 82,4 a Camparient. Negli ultimi 4 giorni, sono stati registrati complessivamente tra 180 e 230 mm sulle medesime zone con massimi di 306,2 a Barge, 277,8 mm a Camparient, 195,9 mm a Praly, Pradeboni 193,6 mm e quantitativi inferiori sulle zone alpine più interne e sulle pianure. Nella scorsa notte si sono registrati diffusi superamenti dei livelli di guardia nel reticolo idrografico secondario occidentale e sudoccidentale già interessati dagli incrementi più significativi nella giornata di ieri. I livelli dei corsi d’acqua dei reticoli principale e secondario sono generalmente stazionari o in debole crescita. Incrementi significativi si sono verificati anche lungo le aste di Pellice e Varaita, con superamenti dei livelli di guardia a Luserna S. Giovanni per il Pellice e a Rossana per il Varaita. Anche il Ghiandone a Staffarda si è mantenuto sopra il livello di attenzione ed attualmente in lenta crescita verso i livelli di pericolo. Per i corsi d’acqua principali si segnala il superamento nella notte del livello di guardia alla sezione di Carignano Po, il cui livello è ancora in debole crescita. Il Tanaro, alla sezione di Alba dalla notte si è mantenuto stazionario al di sotto del livello di guardia. Al Rifugio Gastaldi a 2659 m slm negli ultimi tre giorni si è depositato oltre 1 metro di neve fresca.

“La notte è trascorsa senza segnalazioni di criticità e richieste di supporto”: è quanto comunicano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte.

Continua a piovere su tutto l’arco alpino occidentale, seppure non con forte intensità. Il Po continua il suo incremento di piena ed ha superato poco fa il livello di guardia a Villafranca e Carignano. I livelli di alcuni torrenti (Varaita, Ghiandone) continuano ad essere poco sopra il livello di guardia, stabile l’Ellero poco sotto il livello di guardia.

I centri operativi comunali (Coc) aperti sono diventati 90: 50 in provincia di Cuneo, 38 in provincia di Torino, più Casale Monferrato (AL) e Rocca d’Arazzo (AT). Sul territorio sono all’opera 1170 volontari, di cui 780 del Coordinamento regionale e 390 del Corpo AIB, che si occupano soprattutto del monitoraggio del territorio.

Si ricorda che è in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese. Sul resto del territorio l’allerta è gialla (zone di Toce e Scrivia escluse).