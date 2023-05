Ginnastica Saluzzo: due podi e un 6° posto a Candelo

Due podi e un sesto posto: un buon bottino per la Ginnastica Saluzzo sabato 20 maggio a Candelo dove si è disputata la 1ª prova del 1° Campionato Regionale di Insieme Gold della Federazione Ginnastica D’Italia.

In pedana per le saluzzesi sono scese 2 squadre. Per la categoria Allieve (anni di nascita 2011-2012) un buon 3° posto è arrivato da Chiara Perrone, Ariele Serafino, Arianna Picca, Desire’ Covarrubia, Zoe Bellino, Giulia Sanfilippo con un esercizio pulito e preciso alle 5 funi.

Un 6° posto che sta stretto invece alla squadra giovanile 10 clavette: qualche perdita dovuta a inesperienza ha inficiato il risultato. Prossimo appuntamento la 2ª prova, che si terrà sempre a Candelo sabato 27 maggio, per avere la certezza di accedere al Campionato Nazionale previsto a Folgaria il weekend del 9-10 giugno prossimo.

Sempre a Candelo e sempre sabato 20 maggio si è tenuto il Trofeo Regionale Coni (prova unica) di Ginnastica Ritmica organizzato dalla Federazione Ginnastica D’Italia, valido per la qualificazione alla fase Nazionale che si terrà in Basilicata a settembre.

Per la Ginnastica Saluzzo sono scese in pedana con un esercizio a corpo libero e uno in coppia le seguenti ginnaste: Aurora Marchisio, Camilla Omento, Sofia Littera, Enrica Paoletti e Selene Daniele. Un secondo posto di tutto rispetto che, probabilmente, però non sarà sufficiente per il passaggio alla fase successiva: le saluzzesi dovranno aspettare un eventuale ripescaggio.

Altro prossimo appuntamento: domenica 28 maggio a Torino scenderanno in pedana le più piccole (anni di nascita 2015/2018).