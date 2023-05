Basket giovanile, l’Under 19 della Amatori Basket Savigliano è in finale di coppa Piemonte

Under 19 Gold: finale di coppa Piemonte!

Metalresine Savigliano – Vm Service Gators 65-46

(14-14; 20-9; 16-12; 15-11)

Metalresine Saigliano: Introini 13, Carena 9, Giordanengo 8, Mellano 7, Bono 7, Pautassi 6, Piuma 4, Biga 4, Rivoira 3, Rosso 2, Rosa 2, Ambrosino 0. All: Bacci. Ass: Berteina.

In una partita a basso ritmo le Pantere targate Metalresine riescono a conquistare il quarto derby stagionale contro i pari età dei Gators, approdando così alla finale di Coppa Piemonte dove affronteranno Abet Bra. La partita parte in sostanziale equilibrio. I biancorossi fanno fatica in attacco e in difesa sono costretti a porre particolare attenzione ad Andrea Nicola, subito “on fire”. Mettendo a posto la difesa però, i ragazzi del duo Bacci-Berteina riescono a rubare numerosi palloni e a correre in contropiede, aumentando il break nel secondo periodo.

Nella terza e quarta frazione i coach concedono ampie rotazioni, lasciando la differenza di punteggio praticamente invariata. La partita si conclude sul 65-46 per le pantere che approdano in finale.

“Sono contento – commenta coach Bacci – nell’ultimo periodo, dopo il torneo di Montecatini, abbiamo avuto più continuità negli allenamenti, riuscendo poi a giocare anche meglio quando siamo in partita. È un peccato non aver avuto la stessa continuità ad inizio stagione. Ora abbiamo raggiunto la finale del girone Coppa contro Abet Bra che abbiamo già affrontato più volte ed è una squadra ostica con diversi elementi che giocano anche in categorie senior. Noi continuiamo a lavorare per arrivare pronti all’impegno e cercare di vincere la Coppa Piemonte.”

U17 Gold: per un pelo!

Franzin ValNoce – Primac Savigliano 70-69

(18-13, 36-32, 57-49)

Primac Savigliano: Chiapello, Ambrosino, Rossi, Gaudissard, Alladio, Pintavalle, DiMaria M., DiMaria L., Allemandi, Biga, Mellano All.Ramonda.

Nella penultima partita della fase coppa Piemonte, le pantere targate Primac sono ospiti del Franzin ValNoce, ansiose di rifarsi dopo le ultime 3 partite, terminate con una sconfitta.

I biancorossi non partono per nulla bene, nonostante i padroni di casa non impongano un ritmo altissimo. Il time-out arriva dopo 3 minuti di gioco, quando il tabellone recita 9-0 per i padroni di casa. Dopo il minuto di pausa, nonostante i saviglianesi continuino a non concretizzare i tanti contropiedi concessi dai loro avversari, riescono a tornare in partita e a concludere il primo quarto sul risultato di 18-13.

Coach Ramonda raccomanda ai suoi pazienza in attacco a difesa schierata e correre tanto in contropiede per alzare un minimo l’intensità della partita. Purtroppo, la pazienza in attacco non fa proprio parte del DNA delle pantere Primac, mentre nel contropiede si riesce a fare meglio, ma, come nel primo quarto, si fa tanta fatica a trovare il fondo della retina, anche in situazioni molto vantaggiose. Si arriva all’intervallo lungo sul risultato di 36-32.

L’inizio del terzo quarto purtroppo non è quello sperat, le pantere vanno in netta difficoltà e subiscono il parziale, dovuto ad una più organizzata e attenta difesa della compagine di casa e da un gioco ancora una volta non abbastanza fluido, alla fine del terzo quarto il tabellone recita 57-49.

Nell’ultimo periodo le pantere riescono a recuperare 7 degli 8 punti di svantaggio che avevano all’inizio del quarto periodo, a 1:30 minuti dalla fine della partita le pantere sono sotto di una lunghezza che purtroppo si rivelerà il medesimo risultato della fine della partita sul punteggio di 70-69, nonostante i saviglianesi abbiamo avuto numerosi possessi per vincere la partita che, purtroppo, non sono riusciti a concretizzare.

“Una buona prova in difesa uno contro uno per quasi tutta la durata della partita, abbiamo pagato una prova non brillante in attacco, in cui non siamo riusciti ad essere abbastanza concreti per vincere, comunque rispetto alle ultime uscite siamo riusciti a fare una prova un po’ più convincente” questo il commento di coach Ramonda al termine della gara.

Prossimo impegno giovedì 18 maggio contro i Gators per concludere la fase coppa.

Under 14 Silver: si chiude con una sconfitta!

Pall. Moncalieri A – Carrozzeria Longo Savigliano 69 – 47

Carr. Longo Savigliano: Beccaria, Corradini, Arese, Sogno, Ambrosino, Gullino, Giletta, Zavoreti, Gjyrezi, Giolitti, Negru.

Si conclude con una sconfitta il campionato dell’Under 14 Silver, targata Carrozzeria Longo. I ragazzi del duo Fiorito – Giannotto non riescono mai ad impensierire la difesa di Moncalieri, che gradualmente incrementa il proprio vantaggio, fino al più 22 finale.

I biancorossi, pur essendo molto migliorati rispetto ad inizio stagione, non sono riusciti a superare il gap con le squadre migliori del campionato. Con il campionato finito, le Pantere avranno qualche settimana di riposo prima di iniziare il Summer Camp, per un’estate all’insegna della palla a spicchi.