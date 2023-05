Valorizzazione Giovani: Moretta e Cheraschese fra le top del Girone B di Eccellenza

Il Comitato Piemonte VdA della LND ha pubblicato qui le classifiche ufficiali finali, relative alla categoria Eccellenza relative al Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori”. Le graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Under 17 e Under 15.

Le squadre classificate in posizione utile, al fine di maturare il diritto al premio, dovranno iscriversi regolarmente al campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2023-2024. Escluse dalla graduatoria le compagini retrocesse.

Società – Punti – Bonus – Totale

1^ S.D. SAVIO ASTI – 129 – 25,8 – 154,8

2^ VANCHIGLIA – 72 – 14,- 4 – 86,4

3^ MORETTA – 77 -\ – 77

4^ CHERASCHESE – 54 – 10,8 – 64,8

5^ SALUZZO – 35 – 7 – 42

6^ ACQUI F.C. – 9 – 1,8 – 10,8

7^ PRO DRONERO – 3 – \ – 3

8^ A.C. CUNEO 1905 OLMO – 0 – 0 – 0

8^ ALBA CALCIO – 0 – 0 – 0

8^ CAVOUR – 0 – \ – 0

8^ GIOVANILE CENTALLO – 0 – 0 – 0

8^ PRO VILLAFRANCA – 0 – \ – 0

ACC. S. MAURO TORINO – 234 – \ – 234 retrocessa

CBS SCUOLA CALCIO – 26 – 5,2 – 31,2 retrocessa

ALBESE CALCIO – 17 – 3,4 – 20,4 retrocessa