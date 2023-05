Badminton: Alba Shuttle vince la finale regionale del Trofeo CONI 2023

Nella palestra della “Montessori” di Alba si è svolta una equilibrata e bellissima finale regionale del trofeo CONI, il confronto tra Alba Shuttle Badminton e ASD “Il Punto “ di Torino. Il confronto ha visto gli albesi vincere 2-1 e strappare così il biglietto per la finale nazionale , che si svolgerà a Settembre in Basilicata. Nella partita iniziale, il primo punto viene conquistato dal Torino nel singolare maschile, Lagasio Alessandro sconfigge meritatamente 11-8/11/6 l’albese Molino Matteo, che ha provato, con coraggio a contrastare la regolarità del suo avversario.

Nel singolare femminile Alba pareggia con la brillante vittoria di Ferrero Nicoletta su Laguzzi Valeria 11-4/11-4. Nello spettacolare match di spareggio del doppio misto Alba vince 11-2/11-7 schierando il fortissimo duo Cirio Carolina e Vignola Francesco che si sono imposti su Cacciandra Alice e Cacciandra Davide. Nel torneo promozionale che si è svolto on contemporanea, ottime prove nelle under 15 Femminili per Sara Ababei, e negli under 15 maschili per Sorrenti Riccardo e Micca Alessandro. Infine nella categoria under 13 hanno espresso un grande potenziale , Roopak Leonardo, Ronco Pietro e Grimaldi Francesco.

c.s.