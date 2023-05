La Collina degli Elfi, il 19 maggio a Torino il convegno “Il trauma nella malattia oncologica pediatrica”

– Il centro di recupero psicofisico La Collina degli Elfi – la cui mission consiste nell’accoglienza di famiglie con bambini in remissione di malattia oncologica – ha organizzato a Torino, in collaborazione con AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), un convegno che vede coinvolte le principali realtà oncologiche pediatriche nazionali.

L’appuntamento con “Il trauma nella malattia oncologica pediatrica: l’importanza di riconoscere e comprendere il disturbo da stress post traumatico nell’off-therapy” è fissato per venerdì 19 maggio, a partire dalle 8.30, presso lo Starhotel Majestic di Torino (in corso Vittorio Emanuele II, 54, di fronte alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova) e sarà un’occasione preziosa di confronto e arricchimento rivolto agli operatori sanitari della cura e della riabilitazione in oncologia pediatrica, alle associazioni del settore e a tutti coloro che sono interessati al tema.

Il convegno è a iscrizione gratuita e prevede per gli operatori sanitari crediti ECM.

In Italia, ogni anno, si ammalano di tumore (linfomi e tumori solidi) o leucemia oltre 1.500 bambini e oltre 900 adolescenti (Fonte AIEOP). Il cancro nei bambini e negli adolescenti è una malattia curabile: dagli ultimi dati disponibili risulta che tre bambini su quattro guariscono completamente. Tuttavia è innegabile il fatto che la malattia oncologica di un bambino determini per tutta la famiglia, genitori e fratelli, cambiamenti e necessità estremamente difficili da gestire, sviluppando una forte paura e sfiducia verso il futuro. Offrire loro supporto da parte di figure adeguatamente preparate è indispensabile per aiutarli a guardare oltre la malattia.

Le difficoltà emotive sono riscontrabili anche per gli operatori che si trovano a lavorare a stretto contatto con le sofferenze umane. Questa vicinanza potrebbe avere un profondo effetto su di loro: stare accanto ai bambini colpiti da una malattia oncologica in modo empatico, con impegno e responsabilità, espone al rischio di sviluppare un trauma indiretto.

Alla luce di ciò, il convegno organizzato dalla Collina degli Elfi mira a promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze tra enti pubblici e privati, associazioni del settore e professionisti in merito agli aspetti di maggior rilievo scientifico per coloro che si occupano di malattia oncologica pediatrica, creando uno spazio di discussione e riflessione sul tema della qualità della vita dei bambini affetti da questa patologia, delle loro famiglie e degli operatori del settore. Il congresso nasce dall’esperienza ultradecennale della Collina degli Elfi in interazione con i principali ospedali oncologici pediatrici in Italia e le associazioni e rappresenta un’importante opportunità per consolidare questa rete e per la ricerca scientifica.

“In questi undici anni abbiamo instaurato collaborazioni con tutte le strutture sanitarie e le organizzazioni che si occupano di oncologia pediatrica in ambito nazionale, poiché riteniamo fondamentale in questo ambito il lavoro in rete”, dichiara Manuela Olmo, presidente de La Collina degli Elfi.

“Siamo partiti nel 2012 con la preziosa collaborazione del Regina Margherita, grazie alla fiducia della Professoressa Franca Fagioli (Direttore S.C. Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino), che è anche il direttore scientifico del convegno”, aggiunge la presidente del Comitato scientifico, Luisella Canale.

Al convegno sono due le sessioni previste: “Il trauma nell’oncologia pediatrica: eventi, memorie e vissuti emotivi” e “Il trauma nell’oncologia pediatrica: dalla diagnosi all’off-therapy”, con la chiusura dei lavori prevista per le ore 18.

Durante il seminario ci si addentrerà nelle dinamiche del trauma nella malattia oncologica pediatrica con uno sguardo particolare all’off therapy: “Come e quando è possibile definire la fine della terapia?”, “Quale qualità di vita per i bambini guariti?” e, infine, “Quali nuove strategie potrebbe adottare la famiglia per far fronte al trauma subìto?”.

“Il convegno rappresenta un’opportunità per esplorare numerosi aspetti fondamentali per il percorso di guarigione dai tumori pediatrici – evidenzia la dottoressa Canale –. Gli interventi della giornata proporranno spunti di riflessione per affrontare le problematiche che spesso continuano a influenzare la vita degli ex pazienti anche dopo la guarigione. Per molti di loro, il superamento della malattia e il passaggio allo status di ‘long term survivor’ possono essere un processo lungo e difficile”.

Per le iscrizioni: https://registration.ccicongress.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=C058/23&Lang=IT

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comitato Scientifico de La Collina degli Elfi scrivendo a: [email protected].