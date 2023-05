Domani lo spettacolo della 4ª Barolo e Castelli delle Langhe

Tutto è ormai pronto e si annunciano duelli sportivi entusiasmanti all’attesa 4ª Barolo e Castelli delle Langhe, la spettacolare gara di Calendario Nazionale che si correrà domenica 14 maggio 2023 su un percorso di 21 km di una bellezza unica e sito patrimonio dell’umanità Unesco.

Arriveranno atleti da parecchie regioni italiane Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Abruzzo, Sicilia e alcuni anche dall’estero.

Nella gara maschile la forte Podistica Valle Varaita scende nelle Langhe come squadra da battere schierando alcune delle sue punte di diamante come Simone Peyracchia e Mattia Einaudi. Attesa per il ritorno di Maurizio Tavella, Marco Pollano e Franco Chiera, Tra i partecipanti senza ambizioni di podio, desta molta curiosità la presenza dello chef stellato Davide Palluda e del Direttore dell’Ente Fiera del Tartufo Stefano Mosca.

Tra le donne sarà una sfida galattica tra le due ultime vincitrici dell’ Ecomaratona di Alba, l’azzurra della 100 km Ilaria Bergaglio e l’esperta atleta locale Eufemia Magro, ma non si escludono sorprese tra le outsider.

La partenza sarà alle ore 9,45 dalla balconata del belvedere di La Morra e si attraverseranno, i centri storici e ai piedi dei loro castelli, quattro fra i più caratteristici paesi del territorio, La Morra, Verduno, Roddi e Grinzane Cavour, con arrivo del vincitore poco prima delle ore 11 sul piazzale del famoso castello di Grinzane.

Il meteo e le temperature si annunciano ideali per la corsa e in miglioramento.

Le iscrizioni sono ancora aperte con preavviso. Info e regolamento: https://www.triangolosport.it/barolo-castelli

Sorvolo aereo…

Domenica, prima della partenza della gara delle ore 9,45 l’istruttore Mauro Soave effettuerà dei passaggi aerei con fumogeni sulla balconata del Belvedere di La Morra rivolgendo un saluto agli atleti.

Il ritrovo degli atleti e la consegna dei pacchi gara sono a Grinzane Cavour Castello. da dove con navette, sono trasportati al via di La Morra.

c.s.