Al “Paladiamante” di Genova, oggi pomeriggio, sono iniziati “benissimo” gli spareggi nazionali di C1 per la Giovanile Centallo. La formazione rossoblù di mister Igor Bosio (sostenuta in Liguria da un pullman di tifosi) ha battuto per 1-9 il Città Giardino Marassi, grazie ai gol di Boniello e Hichri (triplette), Cobaj, Dalmasso e Delija. Un primo e decisivo passo verso “il sogno Serie B”.