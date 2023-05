Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì presenta Marco Gazzotti: “Accolto in maniera fantastica” (FOTO E VIDEO)

È stato presentato oggi pomeriggio, nella filiale di Mondovì Breo della Banca Alpi Marittime, Marco Gazzotti, nuovo allenatore della LPM Bam Mondovì. Gazzotti, tecnico modenese classe ’66, arriva nel Monregalese dopo sette anni di esperienza in quel di Martignacco, in Friuli. Si tratta di un allenatore molto esperto, con alle spalle ormai decenni di panchine ai massimi livelli.

Il tecnico è arrivato oggi per la prima volta a Mondovì (a parte quelle in cui ci è stato da avversario) ed ha potuto conoscere di persona il DS Paolo Borello, la presidentessa Alessandra Fissolo, il team manager Max Rubado e tutto lo staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura.

Nel corso della conferenza stampa il DS Borello ha voluto sottolineare l’immediato legame che si è creato con Gazzotti, profilo molto diverso rispetto agli ultimi tecnici che si sono seduti sulla panchina del “Puma”. L’occasione è stata anche propizia per fare il punto sul mercato: non si sono concretizzate le piste che portavano a Schwan ed Eckl, ma la società sta lavorando in piena sinergia con il neo allenatore per completare gli ultimi tasselli. L’obiettivo è sempre comunque quello di creare un “6+1” competitivo e in linea con gli standard delle ultime stagioni.

È poi stata la volta di Massimo Gazzotti, il quale ha a sua volta certificato l’immediato feeling che è scattato tra lui e la dirigenza rossoblu. Dopo alcuni anni passati con un obiettivo molto legato allo sviluppo del talento di giovani a Martignacco, il tecnico tornerà a sentire la pressione del vivere una squadra di vertice, aspetto che non vede l’ora di riassaporare pienamente.

Tra gli annunci della serata anche la conferma dello staff tecnico, quasi totalmente di provenienza monregalese, ormai affiatato e valore aggiunto del sodalizio guidato dalla presidentessa Fissolo.

LA FOTOGALLERY