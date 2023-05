Volley A2/F – Finale Promozione L’Itas Trentino è in Serie A1! Superata Brescia anche in Gara 2

Serie A1! Una prestazione maiuscola regala all’Itas Trentino una storica promozione nella massima serie. Alla prima stagione in ambito femminile il club di via Trener centra immediatamente un traguardo di grandissimo prestigio, aggiudicandosi la Finale Promozione e raggiungendo l’elite nazionale del volley femminile.

Dopo la vittoria della BLM Group Arena, il sestetto di Saja si ripete anche in Lombardia in Gara 2, espugnando con un perentorio 1-3 il parquet della Valsabbina Millenium Brescia. Due set pressoché perfetti, i primi del match, hanno immediatamente indirizzato la gara sui binari gialloblù e dopo il ritorno di Brescia, l’Itas ha ritrovato energie e lucidità per prendersi con pieno merito il quarto set e festeggiare il salto di categoria. Premio di MVP per Francesca Michieletto, autrice di 14 punti proprio come la compagna di reparto Mason. Ma un plauso particolare lo meritano anche Bonelli per una regia lucidissima e le centrali Moretto e Fondriest, protagoniste di una prestazione impeccabile. Non sono bastati alle giallonere le ottime prestazioni di Obossa (20) e Cvetnic (15).

“Siamo partiti da zero, abbiamo iniziato la stagione con tre sconfitte ma giorno dopo giorno ci siamo costruiti questa meritata promozione, mostrando una grandissima solidità mentale e tecnica – ha spiegato a fine gara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – . Penso che queste ragazze meritino solo complimenti, perché hanno realizzato un’impresa straordinaria, regalando alla società la promozione sul campo alla prima stagione nel femminile. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo percorso e di questo gruppo eccezionale: la squadra ha sempre dimostrato un grande carattere e anche nei momenti di difficoltà ha sempre trovato la forza e le energie per reagire, imparando a sostenersi a vicenda e costruendo un sistema di gioco importante e affidabile”.

Il commento di Lea Cvetnic: “Sicuramente è un momento difficile per parlare. A parte tutto sono contenta della mia squadra, nessuno pensava che saremmo arrivate qui. Sono veramente felice perché in questi due anni abbiamo giocato tante finali. Ha vinto l’esperienza probabilmente, saper giocare queste partite e saper risolvere momenti fa la differenza”.

Le parole di Francesca Michieletto, MVP della Serie: “Un anno fa avevo ottenuto la promozione e dopo pochi giorni decisi di venire qui a Trento. Non pensavo di meritarmi di vivere un’altra emozione del genere. Passo dopo passo l’abbiamo fatto, sembra un sogno: quello che desideravo era fare l’A1, farla in casa per una società che per me è famiglia è fantastico, non ho parole. Anche la maschile può fare un grande regalo a tutta la città, speriamo ma non diciamo niente! Una dedica? Al Trentino Volley, che è veramente una famiglia per me. La dedico anche a me: volevo conquistare l’A1 per dimostrare di potermi meritare il massimo palcoscenico, è una gioia incredibile”.

Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris: “Complimenti alla società Itas Trentino del presidente Bruno Da Re, alle ragazze e allo staff per il ritorno in Serie A1. Il massimo campionato non potrà che beneficiare di un club storico della pallavolo italiana, che dopo anni di successi anche nella Lega maschile ha scelto di investire nella Serie A femminile ottenendo da subito un risultato importante come il ritorno nella massima Serie”.

IL TABELLINO

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – ITAS TRENTINO 1-3 (19-25 17-25 25-19 17-25) – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Boldini 2, Pamio 3, Torcolacci 8, Obossa 20, Cvetnic 15, Consoli 7, Scognamillo (L), Ratti 2, Foresi, Munarini, Orlandi. Non entrate: Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami. ITAS TRENTINO: Bonelli 4, Mason 14, Moretto 9, Dehoog 8, Michieletto 14, Fondriest 13, Parlangeli (L), Bisio 1, Libardi (L). Non entrate: Joly, Meli, Stocco, Michieletto, Serafini. All. Saja. ARBITRI: Scotti, Laghi. NOTE – Durata set: 26′, 24′, 28′, 29′; Tot: 107′. MVP: Michieletto.

Top scorers: Obossa J. (20) Cvetnic L. (15) Mason C. (14)

Top servers: Moretto G. (1) Bonelli A. (1) Michieletto F. (1)

Top blockers: Obossa J. (4) Dehoog C. (3) Cvetnic L. (3)

LA SERIE

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia 2-0

L’ITAS TRENTINO È LA SECONDA PROMOSSA IN SERIE A1