il comune di Borgo sostiene lo sport

Martino Carollo – classe 2003 – è specialista nello sci di fondo. Nativo di Borgo San Dalmazzo vive ormai stabilmente a Moena in Trentino dove, nel periodo invernale, si allena quale tesserato delle Fiamme Oro. Martino ha partecipato alla OPA CUP (Circuito Internazionale delle ALPI) vincendo ben 5 gare e collezionando due secondi posti e un terzo posto sul podio, piazzandosi al primo posto della classifica generale al termine della stagione appena conclusasi. A livello Italiano, ha vinto la sprint e la staffetta facendosi carico della grande responsabilità di esserne l’ultimo frazionista. L’aspirazione di Martino, che nella prossima stagione passerà dalla classe Junior alla categoria Assoluti Under23, è di entrare presto nel mondo del professionismo. “Un pensiero costante che per me rappresenta sempre un grande stimolo – ha raccontato Martino – è la voglia di migliorare e di mirare e impegnarsi alla ricerca dell’eccellenza. Non intendendo, però, con “eccellenza” l’essere migliore degli altri, ma piuttosto più competente del me stesso di ieri. Il mio mantra è quello di provare a raggiungere il massimo dalle mie potenzialità in qualsiasi cosa faccia impegnando sempre il 100% di me stesso”.

Anche il fratello di Martino, Michele, è tesserato “Fiamme Oro” da un anno. Michele ha 18 anni e concilia l’attività sportiva con lo studio al liceo scientifico. Ha concluso la scorsa stagione agonistica con alcuni importanti risultati quali il secondo posto della classifica di Coppa Italia (nella quale si è aggiudicato due gare) oltre ad aver vinto tre titoli italiani, di cui uno nella staffetta in squadra con l’amico Nicola Giordano. Michele che può vantare tra i suoi piazzamenti il 9° posto nella gara sprint, il 5° in quella individuale ed il 3° nella staffetta mista, ha partecipato quest’anno anche al festival Olimpico della Gioventù Europea EYOF 2023 in Friuli. Nel corso dell’incontro in Municipio ha raccontato di sentirsi fortunato di vivere a Borgo San Dalmazzo visto che la collocazione geografica gli permette di allenarsi in molte discipline senza dover sostenere spostamenti faticosi (pratica, infatti, il fondo ad Entracque, il nuoto a Cuneo, lo skiroll a Roccavione ed il ciclismo nelle tre vallate che si dipartono da Borgo). “Il mio pensiero – ha spiegato Martino– è che se si ha un obiettivo e si vuole eccellere in quello che si fa, occorre dedicare a tale obiettivo ogni energia e tutto il tempo a disposizione. Solo lavorando più degli altri si può essere più forte…non solo nello sci ma anche in qualsiasi obiettivo della vita”.

Nicola Giordano, che ha 17 anni e frequenta il 4° anno del liceo scientifico indirizzo ordinamentale, è tesserato Fiamme Gialle e una delle sue ambizioni future, oltre allo sport, è quella di laurearsi in Medicina o Fisioterapia. Come Martino, anche Nicola ha partecipato agli EYOF 2023 classificandosi terzo e piazzandosi, inoltre, nono e sedicesimo nelle gare individuali. Nicola ha concluso la scorsa stagione sciistica con il 3° posto nella classifica generale di coppa Italia (nella quale ha vinto due care) e conquistando la vittoria di ben tre titoli italiani: 2 individuali e uno a squadre (insieme l’amico Michele Carollo). Nicola ha dichiarato di amare lo sport e tutti i valori che in questi anni gli ha trasmesso. “L’insegnamento che ho ricevuto dallo sport, ma che si può adattare anche ad altri ambiti della vita – racconta Nicola – è che nonostante ci siano momenti di difficoltà, se si riesce a divertirsi impegnandosi al massimo è sicuramente tutto più facile e, allo stesso tempo, è più piacevole affrontare il grandissimo sforzo fisico che si affronta tutti i giorni. L’affrontare le sfide con uno spirito di divertimento permette di non stancarsi mai di ciò che si fa”.

“È sempre bello ed emozionante incontrare in Municipio i nostri giovani – comunica L’Amministrazione Comunale – e lo è ancora di più quando essi esprimono importanti valori umani e sportivi.

Con la loro dedizione, le loro capacità e il loro impegno sono riusciti a raggiungere risultati davvero importanti. Ascoltare i loro racconti e accogliere i loro pensieri significa molto, è una ventata di energia che speriamo arrivi a tutte le cittadine e cittadini.

Siamo grati a questi ragazzi che nel sentirsi orgogliosamente borgarini portano in alto il nome della nostra città e possono essere da stimolo e da esempio per i tanti bambini e bambine che si avvicinano al mondo dello sport”.