Cast Brescia vince la Coppa Italia Dilettanti

Sul campo dello Stadio “Gino Bozzi” di Firenze è stata la squadra di mister Quaresmini ad aggiudicarsi la 56^ edizione della Coppa Italia Dilettanti grazie al successo per 1-0 sul San Marzano. Festeggia il Cast Brescia al quale è bastato un preciso colpo di testa di Giangaspero, al 33’ della ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per avere ragione di un avversario che ha condotto le operazioni per la maggior parte della gara. I “blaugrana” campani hanno pagato qualche imprecisione di troppo in zona gol ed un finale piuttosto nervoso al cospetto di una squadra, quella bresciana, che non si è mai disunita nei momenti di maggior pressione esercitata da parte degli uomini di Fabiani.

Le premiazioni hanno avuto inizio con la consegna di un riconoscimento alla quaterna arbitrale da parte di Alessandro Pizzi della CAN D, al presidente del Cast Brescia Maurizio Imperiale da parte del presidente del CR Campania Carmine Zigarelli e a quello del San Marzano Felice Romano, per mano del presidente del CR Lombardia Sergio Pedrazzini. A consegnare le medaglie al San Marzano, secondo classificato, i dirigenti della LND presenti nell’impianto fiorentino a cominciare dal presidente Giancarlo Abete insieme al vice presidente (area nord) Giulio Ivaldi, ai consiglieri federali Francesco Franchi e Florio Zanon, al presidente del CR Lombardia Pedrazzini, a quello del CR Campania Zigarelli e CR Toscana Paolo Mangini ed al consigliere del Dipartimento Interregionale Giuseppe Dello Iacono. La Coppa Italia Dilettanti è stata invece consegnata ai vincitori dal numero uno della LND Abete (nella foto). Presente in tribuna anche il segretario generale della LND Massimo Ciaccolini.

La gara

A partire con il piede giusto, esercitando una discreta pressione, è la formazione bresciana che nei primi 10’ crea più di qualche apprensione alla retroguardia del San Marzano. Ci prova prima Gritti da fuori area ma il suo tiro finisce, di poco, sopra la traversa. Due minuti dopo, al 9’, l’occasione più netta con Marazzi in area che con il suo forte diagonale, costringe Palladino alla deviazione in angolo. Azione successiva e ancora Cast Brescia vicina al vantaggio con Giangaspero che vede il suo tiro deviato da un difensore campano, finire per poco in un clamoroso autogol. L’avvio lombardo sveglia il San Marzano che risponde con altrettanti minuti di predominio territoriale. Lo squillo più importante al 12’ con Armeno, su punizione, che impegna severamente il numero uno lombardo Chini.

Gli uomini di Fabiano hanno spesso la meglio a centrocampo e si portano con relativa facilità al limite dell’area avversaria fino alla mezz’ora. La difesa del Cast, molto fisica, argina comunque senza eccessivi affanni e si rifà viva nella metà campo “blaugrana” intorno al 37’ con un calcio di punizione da distanza ragguardevole, che non produce effetti. Buona chance per il San Marzano al 41’ ma il colpo di testa di Castagna è impreciso, a tu per tu, con Chini. San Marzano più volitivo e manovriero ma la prima frazione si chiude a reti inviolate. In apertura di ripresa si registra, al 13’, il colpo di testa di Prisco del San Marzano fuori di un soffio.

A spezzare l’incontro è Francesco Giangaspero al 33’, con un preciso colpo di testa, su palla arrivata da calcio d’angolo a favore del Cast Brescia. La gara si innervosisce e vengono sventolati quattro cartellini gialli nel giro di pochi minuti, uno anche al mister dei lombardi Quaresmini. Il Cast insiste ed è pericoloso, ancora su angolo al 41’ e sostanzialmente fino al termine, cerca di sfruttare la situazione con diverse ripartenze fermate in modo “maschio” dai giocatori campani. Finale concitato ma l’assedio del San Marzano si infrange sulla granitica difesa lombarda e, al triplice fischio, la festa bianco azzurra ha inizio.

San Marzano – Cast Brescia 0-1

San Marzano: 4-3-3 – Palladino, Velotti (40’ st Elefante), Riccio, Di Girolamo (cap.) (42’ st Esposito), Armeno, Tarascio (37’ st Dentice), Nuvoli (v.cap.), Montoro, Camarà, Prisco, Castagna (19’ st Marotta). A disp: Ragone, Chiarello, Casillo, Tranchino, Lettieri. Allenatore: Francesco Fabiano

Cast Brescia: 4-3-3 – Chini, Otabie, Tognassi, Giosa (cap.), Berardo, Meini (28’ st Zanelli), Gritti (v.cap.), Marazzi, Mattei, Giangaspero (47’ st Contratti), Peli. A dips: Serio, Tanghetti, Maspero, Arici, Ardesi, Vigni, Diogo. Allenatore: Andrea Quaresmini

Arbitri: Antonio Spera (Barletta). Assistenti: Carlo De Luca (Merano) e Tommaso Mambelli (Cesena). Quarto uomo: Andrea Zoppi (Firenze).

Reti: 33’ st Giangaspero (CB)

Angoli: pt 3-2; st 3-6

Recupero: pt 1’, st 5’

Ammoniti: 42’ pt Otabie (CB). 26’ st Meini (CB), 33’ st Quaresmini (CB), Tarascio 36’ st (SM), Gritti e Zanelli 36’ st (CB).

Albo d’oro: ‘99/2000 Orlandina, 2000/01 Nola, ‘01/’02 Boys Caivanese, ‘02/’03 Ladispoli, ‘03/’04 Salò, ‘04/’05 Colognese, ‘05/’06 Esperia Viareggio, ‘06/’07 Pontevecchio, ‘07/’08 Hinterreggio, ‘08/’09 Virtus Casarano, ‘09/’10 Tuttocuoio, ‘10/’11 Ancona, ‘11/’12 Bisceglie, ‘12/’13 Fermana, ‘13/’14 Campobasso, ‘14/’15 Virtus Francavilla, ‘15/’16 Unione San Remo, ‘16/’17 Villabiagio, ‘17/’18 San Georgen, ‘18/’19 Casarano, ‘21/’22 Barletta, ‘22/’23 Cast Brescia.

c.s.