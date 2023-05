26 promotori sociali delle acli di Cuneo hanno partecipato ad un corso di aggiornamento interregionale

Erano 26 i promotori sociali delle ACLI provinciali di Cuneo che hanno partecipato a Diano Marina, dal 3 al 5 maggio 2023, presso l’albergo Villa Gioiosa, il corso interregionale Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, a loro dedicato. Durante lo svolgimento, i temi toccati dai vari relatori, tra cui il direttore del Patronato ACLI Piemonte, Raffaele De Leo, e la direttrice del Patronato ACLI Liguria, Nicoletta Vivarelli, sono stati: l’invalidità civile, la legge 104, e, nella seconda parte del corso, la pensione di reversibilità e l’assegno sociale.

“Tutti i temi trattati, sono di interesse quotidiano, visto il periodo passato dal nostro Paese” ha detto il segretario provinciale della FAP (Federazione Anziani Pensionati) delle ACLI di Cuneo, Raffaele Fattoruso, che ha anche evidenziato come, presso lo “Sportello del pensionato”, istituito già da diversi anni, all’interno delle sedi zonali ACLI e presso alcuni recapiti (Centallo, Busca, Caraglio, Verzuolo, Borgo San Dalmazzo e Salmour), siano frequenti le richieste di questo tipo. Il corso ha migliorato ed aumentato la preparazione e la professionalità dei promotori sociali che lo hanno frequentato, fornendo loro nuovi strumenti per dare risposte più esaustive agli utenti e migliorare la collaborazione con gli operatori del patronato ACLI. Al termine del corso si è svolta l’assemblea interregionale, durante la quale sono intervenuti alcuni dirigenti delle ACLI nazionali e regionali, tra cui il Presidente nazionale del Patronato, Paolo Ricotti; il vice Presidente nazionale ACLI, Stefano Tassinari, ed il vice-Presidente delegato del Patronato provinciale di Cuneo, Renato Origlia. “Un grazie di cuore a tutto lo staff dirigenziale delle ACLI e ai relatori – ha dichiarato Fattoruso – da parte mia e di tutti i promotori sociali della provincia di Cuneo, per il lavoro svolto e per la possibilità data a tutti i partecipanti, di accrescere il proprio bagaglio professionale all’interno delle ACLI, tenendo presente che i promotori sociali sono persone che, uscite dal mondo del lavoro (di diversa natura), in quanto hanno già raggiunto il traguardo della pensione, mettono a disposizione il proprio tempo, per poter dare aiuto, indirizzare ed accompagnare nei loro bisogni, le fasce più deboli, tra cui i pensionati e le persone fragili”. “Sono state due giornate molto interessanti – ha dichiarato Origlia – e utili per aggiornarci sulle novità in atto oltre che per fare un’analisi puntuale della situazione attuale. Durante il corso, come ACLI di Cuneo, abbiamo anche informato i colleghi delle altre Regioni presenti, riguardo al Convegno nazionale di studi delle ACLI che si sta organizzando e che si svolgerà a Cuneo dal 21 al 23 settembre 2023”.