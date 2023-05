L’ex Presidente della Camera Fico in Piemonte a sostegno delle liste M5S

Giovedì 11 e venerdì 12 maggio l’ex Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, visiterà il Piemonte in occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio per incontrare candidati, attivisti e cittadini.

Giovedì 11 maggio la prima tappa a Novi Ligure alle 10.30, alla sede del Movimento 5 Stelle di via Roma 22. Nel pomeriggio doppio appuntamento a Pianezza: alle 16.30 in piazza Leumann e, a seguire, alle 18 a Villa Casalegno (via al Borgo 2).

Venerdì 12 maggio, alle 11, Roberto Fico si recherà al mercato di Ivrea in via Monte Stella. Alle 18, invece, l’incontro ad Orbassano al gazebo M5S in piazza Umberto I. Alle 20.45 al Teatro Pertini di via dei Mulini 1, sempre ad Orbassano, l’ex Presidente della Camera prenderà parte alla serata “Autonomia differenziata: i rischi per la Sanità Pubblica”.

Roberto Fico sarà accompagnato nella due giorni piemontese dalla Senatrice Elisa Pirro, dalla Deputata Chiara Appendino, dal Deputato Antonino Iaria, dalla Capogruppo in Consiglio regionale e Coordinatrice regionale del M5S Sarah Disabato, dai Consiglieri regionali Ivano Martinetti e Sean Sacco, dall’Europarlamentare Tiziana Beghin, dalla referente del Comitato Nazionale Territori Susy Matrisciano e dalla nuova struttura territoriale del M5S.