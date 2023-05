Atletica Roata Chiusani: i risultati del weekend fra Torino, Melle e Caraglio

Un ottimo argento regionale maschile ai Campionati Societari su pista per Piemonte e Valle D’Aosta, in scena a Torino sabato 6 e domenica 7 Maggio, premia con un risultato di prestigio il lavoro e l’impegno del gruppo tecnici ed atleti dell’Atletica Roata Chiusani.

Accompagnati dai tecnici Milano, Griseri e Reynaudo, oltre al risultato societario, spiccano numerosi piazzamenti e riscontri individuali ottenuti dai portacolori roatesi nelle varie specialità della pista:

doppietta vincente di Andy Gatto, primo nei 110 e 400hs, ottima prova per la staffetta femminile Allieve (Bonardello, Carletto, Serale, Armando) che con 50”23 centra il minimo per la qualificazione ai campionati italiani U18, 2a piazza per la 4×400 maschile (Dalmasso, Matarazzo, Massa, Gatto), quarta la formazione della 4×100.

Terzo posto per Alessandro Massa nel salto in alto e Tommaso Bosio nei 3000 siepi, piazzamenti nelle varie discipline per Anita Armando, Kay Bressi, Aurora Armando, Debora Armando, Alice Beccaria, Anna Tallone, Omaima Ouardini, Pietro Giordano, Luca Coppola, Niccolò Ocleppo, Elia Giordanengo, Alessandro Battino, Pietro Belmondo, Vincenzo Matarazzo, Mattia Galliano, Pietro Vieno, Giacomo Bisio, Edoardo Vallauri, Francesco Mattio, Edoardo Sanfelici, Tommaso Morello, Andrea Reynaudo e Mattia Bono.

L’ATLETICA ROATA CHIUSANI AL GIRO DELLE BORGATE DI MELLE

Doppietta roatese con Alice Gastaldi ed Alessio Romano, vittoriosi nelle rispettive prove riservate agli Allievi (3430m per le femmine, 4500m per i maschi) del Giro delle Borgate di Melle di Sabato 6 Maggio 2023.

Nella prova di 10km per 500d+ terzo gradino del podio assoluto per Enrico Aimar, piazzamenti per Silvio Gastaldi (6° M3), Dario Arneodo (4°M4) e Silvia Di Salvo (8a F3).

IL ROATA A PASCHERA

Bilancio più che positivo per l’Atletica Roata Chiusani, seconda società classificata tra le squadre più numerose, all’edizione 2023 della 10km de I Peschi in fiori, corsa oggi a Caraglio.

Vittoria assoluta di Mattia Galliano che, tagliando il traguardo in 29’37” sigla il nuovo record del percorso, ritoccando di 2 secondi il vecchio primato di Bernard Dematteis. Terza piazza assoluta per Alessio Romano, quarto posto per Massimo Galliano, 1° SM45.

Vittoria di categoria anche per Enrico Aimar, SM40 e Danilo Brustolon SM35, al traguardo al 5° e 6° posto, Sergio Cavallo è 3° SM35

Piazzamenti per Luca Laratore, Maurizio Morello, Fabio Monaco, Roberto Alfonsi, Dario Arneodo, Renato Mantovani e Ivana Robino.

