Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Torino, Jesolo e Loano

Il fine settimana appena trascorso è stato dedicato alla fase regionale dei Campionati Italiani di Società su pista 2023: un’occasione per vedere in azione diversi atleti di primo piano del panorama nazionale, compresi i molti militari che sono tornati a vestire la maglia della propria società civile di provenienza.

Nell’ultima gara allo stadio “Nebbiolo”, prima di un lungo stop per via dei necessari lavori di manutenzione e rifacimento della pista, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo si è presentata in forze con l’obbiettivo dichiarato di entrare tra le prime 10 società del Piemonte. Obbiettivo pienamente raggiunto con il sesto posto finale tra gli uomini e il settimo tra le donne nella classifica generale.

“Siamo davvero molto soddisfatti del risultato di squadra ottenuto che certifica il percorso di crescita intrapreso – commenta il presidente Boselli. Le squadre sono giovanissime con la maggior parte degli atleti Under20 provenienti dal settore giovanile integrate ad alcuni innesti di qualità. Un grazie altre ai tecnici, in particolare a Marco Chiecchio per il coordinamento, che per settimane hanno preparato quest’appuntamento e agli atleti (anche delle categorie master) che si sono messi a disposizione con grande spirito di squadra: questa forse è la soddisfazione più bella!”

Gli squilli sono arrivati dalle punte di diamante con i buoni secondi posti di Nicolò Gallo sui 5.000 metri dietro all’alessandrino Luciano Spettoli con il tempo di 14’53”20 e di Lorenzo Vera sui 100 metri uomini con 10”92. Per entrambi si tratta dell’esordio su pista nel 2023: Lorenzo, in prestito dall’Atletica Saluzzo, al rientro dopo il brutto infortunio di quest’inverno sembra essersi definitivamente ristabilito, mentre Nicolò Gallo fissa un buon punto di partenza (minimo per i campionati U23) dopo la scorsa stagione sottotono.

Buoni spunti sono arrivati dalla due staffette veloci entrambe al terzo posto: gli uomini (Ficano, Cerri, Sanna e Vera) pur con cambi non “puliti” si sono attestati su 43”32, così come le donne in formazione tipo con Boasso, Sannino, Bilardo e Roà a 49”92. Quest’ultima è stata poi impegnata anche sui 100 dove si è difesa al 10° posto in 12”92, mentre la Sannino ha doppiato con i 400 metri chiusi con il nuovo p.b. in 1’02”38 (Bilardo 1’03”76) e i 200 metri in 26”80.

Nei 100 ostacoli si segnala il rientro alle competizioni sulla gara che le aveva regalato nel 2019 un ottavo posto ai campionati italiani allievi, per Natascia Iaropoli nona in 16”82. Alice Boasso (17”96) ha ottimamente interpretato la prova dei 400 ostacoli scendendo a 1’09”62. Personale anche per Caterina Boetti sugli 800 metri abbassati a 2’29”68, mentre punti importanti sono arrivati dai 1500 chiusi in 5’21”43. Alice Bertola nel “suo” martello si è avvicinata al p.b. con un lancio misurato a 28,66 mt misura che la colloca la sesto posto (con attrezzo pesante da 6 kg). Nella marcia Claudia Borello (allieva) si è ottimamente difesa con il tempo di 29’12”22 che le vale il 9° posto, davanti alla compagna di allenamento Marcella Forni 34’37”53 alla sua prima gara di marcia.

Nella prova più lunga prevista dal programma, i 5.000 metri le “master SF60” Graziella Venezia e Adriana Sciolla si sono messe a disposizione coprendo la gara rispettivamente in 22’08”14 e 22’38”39: i riscontri crono ottenuti sono i migliori tempi di categorie in Italia.

Tra gli uomini i punteggi sono stati portati sui 200 metri da Jonathan Dell’Agnola corsi in 23”70, da Cristian Mamino sui 400 in 52”22 e da Ivano Gallo sugli 800 metri in 2’02”28 – entrambi allenati da Luca Candela – (da menzione anche il 2’0”93 di Eligio Boggione master MM40 che lo colloca in cima alla graduatoria italiana 2023) e dall’altro Gallo, Nicolò, che oltre ai già citati 5000, nella giornata di sabato ha anche preso parte ai 1500 metri completati in 3’57”20 (5° posto).

Un ottimo Michele Aimo ha saputo interpretare al meglio la difficile prova dei 3.000 siepi che lo vedeva all’esordio: ottimo il 10’24”54, tempo che gli regala un bel 4° posto finale. Buono anche l’11’17”48 dell’altro portacolori dell’Atletica Mondovì Mario Gazzola. Nei salti Valter Cerri ha fatto segnare 6,56 mt nel lungo e 1,75 nel salto in alto (11°), immediatamente davanti a Luciano Cillario al personale con 1,70 mt dopo essersi issato nel salto con l’asta all’interessante misura di 3,10 mt. Bella sorpresa dal settore lanci dove il tecnico Andrea Pace è sceso in pedana nel lancio del disco e ha scagliato l’attrezzo a 39,51 metri conquistando, tra l’altro, anche il 4° posto e trascinandosi dietro l’allievo Federico Palladino a 25,65 mt (e 9,24 mt nel peso). Nel martello Marco Ambrosio ha lanciato a 30,05 metri, mentre nel giavellotto Matteo Scarrone, allievo, si è ottimamente difeso con l’800 grammi centrando un lancio a 42,84 metri.

Enrico Priale analizza così i risultati: “Per giocarci il podio regionale, che poteva essere alla nostra portata, ci è mancato qualche punteggio su cui sulla carta avevamo fatto affidamento, ma che a causa di infortuni o contrattempi vari, è venuto meno. La strada tracciata è però quella giusta: coesione tra i tecnici e obbiettivi comuni. In questo modo potremo crescere ancora grazie anche alle varie collaborazioni tecniche instaurate nel corso degli ultimi mesi.”

Questi gli altri monregalesi in gara.1500 M: Federico Rosso 4’34”71

5000 Mi: Federico Rosso 17’19”54, Luca Cardone 19’10”73

100 M: Armin Ficano 11”70, Valerio Cerri 12”17

100 M: Armin Ficano 24”00, Valerio Cerri 24”49; Savana Ansoumane 24”86

400 M: Jonathan Dell’Agnola 53,22

Alto M: Alessandro Sito 1,40 mt

Lungo M: Alessandro Sito 5,40 mt

Triplo: Gabriele Beccaria 10,95 mt

4×100 M: squadra B Cillario, Cerri Valerio, Pecollo, Beccaria 47”10

Lungo F: Celeste Dotta 4,88 mt Federica Peyra 4,58 mt

Triplo F: Celeste Dotta 9,98 mt

Peso F: Alice Bertola 7,06 mt, Beatrice Cuvato 6,92 mt, Greta Cuvato, 5,88 mt

7 maggio – “Mezzo Iron” a Jesolo e “Sprint” a Loano

Triatletica Mondovì protagonista con Sampietro e Messori

Week end di competizioni per la Triatletica Mondovì Acqua S. Bernardo che ha visto in gara le due quote rosa Maura Messori e Roberta Sampietro.

Roberta, new entry 2023 della squadra, ha chiuso brillantemente l’impegnativo “Mezzo Ironman” 70.3 (1,9 km nuoto – 90 km bici – 21 km corsa) di Jesolo con un ottimo 5h17’52” piazzandosi ottava nella propria categoria: “Sono soddisfatta della prestazione fatta, soprattutto perché ho migliorato il mio personale di ben 13 minuti rispetto a Cervia” commenta visibilmente soddisfatta al termine gara.

Sulla riviera ligure a Loano, Maura Messori ha disputato un Triathlon Sprint che ha chiuso in 1h24’03; il crono la colloca al terzo posto di categoria.

