Alla “Targa Florio” terza vittoria stagionale per Giordano-Siragusa

Anche in Sicilia prosegue il dominio di Matteo Giordano e Manuela Siragusa nella Suzuki Rally Cup 2023. Nella prestigiosa “Targa Florio” la coppia cuneese, a bordo di una Suzuki Swift Hybrid della Tiesse Asti (in collaborazione con Alma Racing e Kimera Racing), ha preso la testa della classifica al termine della prima prova speciale per non lasciarla più fino al podio di Termini Imerese. Per Giordano-Siragusa si tratta del terzo successo in altrettante gare stagionali del trofeo monomarca giapponese, che arriva dopo i primi posti del “Ciocco” in Toscana del “Rally del Piemonte” ad Alba.

Dopo la premiazione, Matteo e Manuela commentano così la gara siciliana: “I soli ventisette secondi di vantaggio sulla seconda posizione nella classifica finale sono la fotografia di un rally tirato e combattuto. Abbiamo vinto sette prove speciali su nove, tra cui la power stage che regala tre punti extra, tutte con distacchi minimi e questo dato rendere ancora più prezioso il nostro successo; le strade si sono via via sporcate e, soprattutto nei tratti finali di gara, il rischio di compromettere la gara per una leggerezza era davvero alto. Siamo molto soddisfatti di questo inizio di stagione che proprio non poteva essere migliore”.

La quarta prova della Suzuki Rally Cup sarà il “Rally Lana” a fine luglio a Biella.

c.s.