C’è Fermento a Saluzzo per la 13esima edizione

Un totale di venti birrifici e undici cucine di strada che per quattro giorni animano il cortile principale del Quartiere della ex caserma Musso, portando il meglio della produzione di birra artigianale e di street food di qualità da tutta Italia a Saluzzo.

È la 13ª edizione di C’è Fermento, il salone della birra artigianale di qualità, che quest’anno dà appuntamento da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023 a Saluzzo, ai piedi del Monviso, nei cortili de Il Quartiere, che cura l’organizzazione del festival in collaborazione con la Città di Saluzzo e con il Comitato per la Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo. Il Salone delle birre artigianali si conferma uno degli appuntamenti più attesi e importanti del settore a livello nazionale, un punto di riferimento per birrai, intenditori e amanti della birra.

Venti birrifici e una beer firm, per un totale di 130 birre alla spina ma soprattutto per una rappresentanza che copre a tappeto tutto il Nord e il Centro Italia, dal Piemonte al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia alle Marche, in una proposta attentamente selezionata dalla Guida alle Birre d’Italia Slow Food e dal comitato scientifico formata da Luca Giaccone e Francesco Nota.

Alcune belle novità rispetto agli anni passati: Cantina Errante e Piccolo birrificio clandestino dalla Toscana, Birrificio Legnone dalla Lombardia e De Lab Fermentazione dal Piemonte. Un grande ritorno con Maltus Faber dalla vicina Liguria e poi tutti coloro che non possono mancare al Salone, belle conferme e bei ritorni: Antagonisti, Baladin, Birrificio della Granda, Canediguerra, Castagnero, Croce di Malto, Filodilana, Kauss, Sagrin, Troll e Trunasse dal Piemonte, 61Cento dalle Marche, il Birrificio del Forte dalla Toscana, Impavida dal Trentino-Alto Adige ed infine Ofelia dal Veneto.

Presente al salone anche una Birroteca, dove poter trovare le proposte in bottiglia e in lattina: ogni birrificio selezionerà due referenze da proporre in queste versioni, per un totale di 40 birre da poter acquistare e consumare a casa propria. La vera novità 2023 è l’ospitalità in seno a Terres Monviso: 4 Mastri Birrai d’oltralpe e le loro migliori Birre da gustare e conoscere in birroteca.

Anche le 11 cucine di strada e food truck selezionati dalla Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo rappresentano tutta l’Italia, con proposte che arrivano oltre che dal Piemonte, dall’Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e quest’anno anche dal Lazio. E così avremo fuori Piemonte Ape Cesare, Bracevia a tutta pecora, Bstradi bottega contemporanea, Gnocco Fritto, Quelli della Bombetta e Scottadito. Dalla nostra regione Blackland Burger, L’Isola delle Crepes, Schiacciala, Sbaffalo e l’Agrigelateria San Pè.

Le quattro giornate di C’è Fermento saranno scandite dai percorsi di degustazione curati e organizzati da Associazione ABC, una piccola realtà cuneese che durante le serate di apertura porta alla scoperta dei birrifici protagonisti e delle relative birre. Ogni giorno verrà proposto un percorso diverso di degustazione itinerante all’interno de Il Quartiere, durante cui si svilupperà un tema specifico e si approfondiranno diversi aspetti della produzione e della degustazione delle birre.