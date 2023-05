Faule si prepara alla ventiquattresima edizione della “Festa del Po”

Disteso lungo la sponda destra del fiume Po, là dove la provincia di Cuneo si intreccia con quella di Torino, il comune di Faule dedica ormai da molti anni un’affascinante manifestazione primaverile volta a celebrare il grande fiume che con i suoi gorgheggi e i suoi respiri influenza da sempre la quotidianità dei faulesi. Il prossimo 12 maggio, allora, inaugurerà la ventiquattresima edizione della “Festa del Po”, l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco che intreccerà sport e cultura, scienza e divertimento. Tanti, in effetti, gli appuntamenti che fino al 20 maggio animeranno il piccolo borgo cuneese.

Si inizierà il 12 maggio, come detto, alle 18.30 con il taglio del nastro ufficiale e con l’inaugurazione della mostra “Quarant’anni di Piemonte Parchi” realizzata in collaborazione con il Parco del Monviso, a cui seguiranno la tradizionale cena self-service con piatti a base di pesce e di altri prodotti tipici locali e la serata danzante a cura di Michael Capuano. Sabato 13 maggio alle ore 18.30, invece, seconda edizione della camminata non competitiva “Na corsa en riva al Po” e, a seguire, cena self-service e serata country con la Overland Country Band. Domenica 14 maggio a partire dalle ore 8.00 per le vie del paese, mostra dell’artigianato, dell’antiquariato e dei prodotti tipici. Alle ore 15.00 camminata naturalistica nella “Riserva naturale Fontane” e alle ore 21.00 serata danzante con Sonia De Castelli. Per l’intera giornata possibilità di pranzare e cenare presso i locali della vecchia distilleria. Lunedì 15 maggio alle ore 11.00, poi, momento divulgativo e didattico rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con i guardiaparco del Monviso, prima del gran finale di sabato 20 maggio con cena self-service a base di hamburger e hot dog e, a partire dalle ore 22.00, seconda edizione del Faule Disco Party con dj set di Matteo Dianti (ingresso libero).



Una manifestazione varia ed eterogenea indissolubilmente legata al territorio e alle sue tradizioni, come sottolineato dal sindaco di Faule, Giuseppe Scarafia «Un profondo ringraziamento, innanzitutto, agli sponsor, agli enti e ai tanti volontari che rendono possibile questa manifestazione, che rappresenta l’appendice primaverile della Festa della Bagna Caöda. Il programma che abbiamo predisposto guarda ovviamente alle eccellenze gastronomiche locali, senza però tralasciare l’anima più paesaggistica dell’ambiente che ci contraddistingue. Viviamo in una zona ricca di peculiarità naturalistiche che proveremo appunto a raccontare e a scoprire con apposite passeggiate e camminate non competitive e il fondamentale supporto del Parco del Monviso. Saranno cinque giornate all’insegna della festa, del buon cibo e della convivialità, con l’ultima serata che abbiamo appositamente organizzato per i più giovani». Per informazioni: 371.5866641; www.comune.faule.cn.it.