A Dronero il 2, 3 e 4 giugno sarà all’insegna del gusto, della musica e della tradizione. Ritorna Anciue – La Fiera degli Acciugai, l’evento che storicamente promuove Dronero e la Valle Maira.

Un evento che attraverso il gusto dei prodotti racconta una storia e una vallata. Si conferma la formula 2022 – l’anno del ritorno della fiera dopo lo stop forzato causato dal Covid – che prende le mosse dal passato per declinare in un fine settimana di scambio e incontro l’occasione per far conoscere un gemellaggio nato nel nome del gusto. Venerdì il via alla festa tra musica e gusto, sabato e domenica la fiera, con la domenica pedonale che tanto è piaciuta al pubblico. La platea degli espositori sarà come sempre caratterizzata da una scelta di prodotti che abbracciano, ovviamente, le acciughe, quindi i prodotti della Valle Maira e a seguire l’area che la circonda, le Terre del Monviso e il Gal Terre Occitane. Un viaggio gastronomico in quel territorio che da anni lavora all’unisono per raccontarsi come destinazione turistica ricca di storia, sapore, tradizione, identità.

La piazza si allargherà a prodotti e produttori di ogni terra, di mare come di montagna, con street food e musica, artigianato locale e, perché no, pacchetti turistici proposti dalla Porta di valle Valle Maira – Consorzio Valle Maira che per l’occasione sarà affiancata dalle Porte di Valle delle Terre del Monviso. Un ruolo importante sarà giocato dalla formazione e dai Musei che avranno uno spazio dedicato per narrare le radici di un territorio affascinante, non soltanto per i paesaggi suggestivi, ma anche per le persone (e le storie) che lo abitano. La piazza però non sarà solo gusto: tanta musica, con i Trelilu ad aprire la rassegna all’insegna del sorriso e L’Orage per dare voce a una formazione folk che come ha detto Carmen Consoli, è assolutamente da ascoltare! Le visite guidate, le passeggiate, l’artigianato, le attività pensate per i più piccoli tra laboratori e giochi didattici non mancheranno.

Un’intera Piazza sarà dedicata alle famiglie e un’area dedicata offrirà un focus sul sidro e sulla frutticoltura. Infine, una serie di incontri per conoscere di persona le storie degli Acciugai – grazie al lavoro dell’Ecomuseo Alta Valle Maira, di alcuni privati, di eredi di acciugai e del Museo Espaci Occitan nel riannodare i fili della storia, convegni e la collaborazione con le scuole, presenti quest’anno con un’area dedicata. Ancora le piante, officinali e da giardino, accanto all’Associazione Mastro Geppetto e agli Orti della terrazza.

La fiera è promossa dal Comune di Dronero, con il Patrocinio di: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo.

In collaborazione con: Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Mair, Unione Montana Valle Maira, Terres Monvis, ATL del Cuneese, Consorzio Valle Maira, Pro loco Dronero, Il Bottegone (Associazione Commercianti ed esercenti di Dronero e Valle Maira), Dronero Cult, Espaci Occitan, Museo Mallè, AFP Dronero, Istituto di Istruzione Superiore “Virginio – Donadio”, Istituto Comprensivo di Dronero.

Organizzazione a cura di Fondazione Amleto Bertoni.

Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni, gli Enti culturali e le ditte di Dronero e della Valle Maira.