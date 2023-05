Volley C/F – È la fine della regular season: El Gall cerca l’impresa, Libellula attende i playout

Si chiude questo sabato la stagione regolare della Serie C femminile di pallavolo. Sono diversi i verdetti ancora da assegnare, alcuni dei quali interessano da vicino le formazioni cuneesi.

È arrivata al dunque la stagione di El Gall, obbligata a vincere da tre punti per accedere ai playout ed evitare la retrocessione diretta in Serie D, il tutto aspettando notizie dalle avversarie. Le albesi saranno ospiti della Pallavolo Montalto Dora quintultima e già salva, con a disposizione solamente la vittoria per 3-0 o 3-1. I tre punti permetterebbero alle giovani di coach Arduino di scavalcare il G.S. Sangone Nichelino, a condizione però che quest’ultimo non faccia punti.

Le nichelinesi hanno in realtà un compito molto impegnativo sul campo della capolista Isil Volley Almese Massi. Quest’ultima non è certa del primo posto, ma anzi deve guardarsi dalla Unionvolley Pinerolo, che insegue ad un solo punto. Per il G.S. Sangone Nichelino sarà dunque oltremodo complicato uscire con qualche punto da questa sfida ed è un’occasione che El Gall non può sprecare.

Chi invece è già certa di disputare i playout è la Libellula Volley, che chiuderà la sua regular season in trasferta, ospite della Cascina Capello Chieri. Si tratta di una sfida tra due squadre che non possono più cambiare il loro destino, con le chieresi a metà classifica e senza più ambizioni. I due allenatori potrebbero così far ruotare le loro atlete: in particolare le braidesi dovranno evitare infortuni in vista delle partite cruciali per evitare la Serie D.

Conclude infine qui la sua superlativa stagione il Vicoforte Volley Ceva Bam di coach Pagliuca, che ha la possibilità di piazzare la proverbiale ciliegina sulla torta. Le vicesi, già certe del quinto posto, ospitano infatti la Unionvolley Pinerolo seconda e già qualificata ai playoff. Come visto le pinerolesi hanno la possibilità di agganciare la testa del girone, ma non troveranno vita facile nella sfida con le verdeblu, motivate a salutare il loro pubblico con un ultimo acuto.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 26 (6/5)

In Volley Piemonte – A.F. Volley

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Vol-ley Academy Volpiano

Vicoforte Volley Ceva Bam – Unionvolley Pinerolo

Club76 Playasti – Mts Ser Santena 95

Isil Volley Almese Massi – G.S. Sangone Nichelino

Cascina Capello Chieri – Libellula Volley

Pallavolo Montalto Dora – El Gall

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA