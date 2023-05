A Bra la notte si colora di rosa

La febbre del Giro d’Italia sale e coinvolge tutta la città. In attesa del 18 maggio prossimo, quando da piazza Caduti per la Libertà partirà la tappa Bra-Rivoli, i braidesi si preparano a vivere una grande “Notte Rosa”, con shopping serale e tanti appuntamenti, in programma per sabato 13 maggio.

Oltre a poter fare acquisti nei negozi cittadini aperti per l’occasione, dalle 19 alle 24 tutti i bar del centro offriranno l’occasione di un happy hour in musica con Radiobraontherocks, in collaborazione con “Aperitivo in consolle”. Suona Tuttafuffa dj set in radio diffusione per tutta la città.

Alle 20 l’associazione Abbracciamo di Bra, in collaborazione con la gastronomia Grimaldi, organizza una “Cena in Rosa” presso il Movicentro: il menù prevede affettati misti, vitello tonnato, insalata bergera, cannelloni al forno, salsiccia di Bra e patate al forno, dolce, vino e acqua al costo di 30 euro a persona. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto all’associazione Sportiamo.

Musica ancora protagonista alle 21 in piazza Caduti per la Libertà, con il concerto della Swing&Jazz Big Band di Cherasco diretta da Roberto Andreoli, che farà assaporare le migliori musiche anni ‘40 delle grandi band americane (da Glenn Miller a Duke Ellington, Woody Herman, Count Basie). Ingresso gratuito.

Dalle 22 alle 2, infine, “After pink party”, dj set al centro polifunzionale Arpino.

Ma la “Notte Rosa” – nuovo appuntamento della rassegna “Ci vediamo in Giro” – sarà anche l’occasione per soddisfare interessi artistici e culturali. Per l’occasione, infatti, tutti i musei cittadini saranno aperti per visite serali gratuite anche per i non residenti a Bra.

La Casa dei braidesi ospitata all’interno della Zizzola sarà visitabile dalle 21 alle 24, mentre si potrà accedere al Museo civico di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa dalle 21 alle 24. Il Museo Traversa, inoltre, organizza un laboratorio per grandi e piccini dal titolo “A tutta velocità tra i monumenti di Bra” in cui ci si cimenterà nel disegno di una bicicletta “futurista”. È possibile aggregarsi liberamente dalle 21 alle 23, non occorre la prenotazione. Info allo 0172-423880 o scrivendo a [email protected]

Il Museo del giocattolo offrirà alle 21 e alle 22 una visita guidata con laboratorio dedicato ai giochi e divertimenti del periodo pre-cinema: lanterne magiche, taumatropi e fenachistiscopi, ovvero come si giocava con le immagini prima dei pixel. Alle 23 si terrà invece una visita guidata senza laboratorio. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando dal lunedì al venerdì lo 0172-430185 oppure scrivendo a [email protected], il sabato e la domenica al numero 349-4565848 oppure via mail a [email protected]

Infine il Museo civico Craveri di storia naturale (che riaprirà per l’occasione) sarà visitabile dalle 21 alle 24. Alle 21, inoltre, si terrà un incontro con Alfonso Lucifredi dedicato a “La vita avventurosa di Alfred Russel Wallace”, a 200 anni dalla nascita dell’uomo che condivise con Charles Darwin la teoria dell’evoluzione. In caso di pioggia l’appuntamento si terrà presso l’auditorium Bper in via Sarti. Non occorre la prenotazione.

Il giorno successivo, domenica 14 maggio, si terrà la mediofondo non competitiva ad andatura libera sul percorso ufficiale della tappa Bra-Rivoli in provincia di Cuneo. L’appuntamento è organizzato dall’Asd Granfondo Bra Bra e dal Comune. Per iscrizioni scrivere a [email protected] Info: www.brabra.org – tel. 335-6832195.

Le iniziative di “Ci vediamo in Giro” sono rese possibili grazie al contributo degli sponsor del Comitato di Tappa, ovvero Regione Piemonte, Atl Langhe Monferrato Roero, Fondazione Crc, Fenix, Ascom Bra, Banca d’Alba, Banca di Cherasco, Rolfo, Rivista Idea, Confartigianato Cuneo, Banca Crs, Bper, Tesi Square, Bra Servizi, Selmi, Ascheri, Dicaf, Sac, Germanetti, Panathlon Bra.

Tutte le informazioni sul Giro d’Italia 2023 sul sito ufficiale www.giroditalia.it, su www.turismoinbra.it e su www.visitlmr.it