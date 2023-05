TERZO TEMPO “TRIBUNA STAMPA” – ASCOLTA IL PODCAST DI IDEAWEBTV (Episodio n.12)

Speciale TORNEO DELE REGIONI 2023 per la dodicesima puntata: il trionfo del Piemonte VdA U17, la doppietta della Lombardia, le sorprese, la grande copertura mediatica dell'evento. Parliamo di questo, e non solo, in studio, con Edward Pellegrino e Danilo Lusso.