Grande successo per il Jazz Day 2023 ad Alba

Gran successo per l’International Jazz Day, la giornata mondiale dedicata alla musica jazz organizzato dal Dragonfly Music Studio in collaborazione con l’apertura del cartellone Chasing the future e sostenuti da Comune di Alba, Fondazione Crc e Banca d’Alba.

Allestito dal Dragonfly Music Studio durante Vinum, l’International Jazz Day ha richiamato un pubblico numeroso ad assistere al concerto. Pieno l’Auditorium Palazzo Mostre e Congressi per il concerto del Filippo Cosentino Quartet con Alessio Pamovio, Gaetano Tucci e Daniele Bertone con ospite speciale John Type.

Commenta così l’assessore al Turismo del Comune di Alba Emanuele Bolla: “L’International Jazz Day si conferma come evento di grande qualità nella nostra proposta primaverile e il legame con Vinum è occasione reciproca di sviluppare una proposta di alto livello che arricchisce ulteriormente la manifestazione. La risposta del pubblico è stata davvero entusiasmante e guardiamo già con fiducia all’edizione del 2024”.

Un pubblico molto eterogeneo, dai più giovani in età da scuole primarie fino agli appassionati di ogni età, hanno applaudito l’esecuzione del disco Heros di Filippo Cosentino e altri capolavori della musica jazz.

Il cartellone di Chasing the future prosegue con gli appuntamenti di Music on the bus e Musica Scienza.

