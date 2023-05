Anche quest’anno Cherasco partecipa a #SPAZZAMONDO

Anche per l’anno 2023 il Comune di Cherasco ha aderito a #SPAZZAMONDO 2023, la campagna per la raccolta dei rifiuti abbandonati nella Provincia di Cuneo promossa da Fondazione CRC in collaborazione con il coordinamento provinciale della Protezione civile Cuneo, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Ancpi (Associazione nazionale piccoli Comuni) e cooperativa Erica.

L’iniziativa si terrà sabato 27 maggio dalle 9,30 alle 13 e consisterà nella pulizia di aree verdi del territorio cheraschese.

Per partecipare occorre iscriversi entro il 25 maggio 2023 compilando il forum al seguente link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/. Dopo l’iscrizione, si riceve un’e-mail con il riepilogo della prenotazione, l’orario ed il punto di ritrovo.

Quest’anno i punti di ritrovo sono due: Via Moglia 29 per la zona di Cherasco e Via Malabaila (Campo Sportivo) per l’Oltrestura.

I partecipanti, dopo aver ricevuto il kit gratuito saranno accompagnati dai volontari al punto di raccolta.

«Anche per l’anno 2023 abbiamo accolto con favore l’importante iniziativa promossa dalla Fondazione CRC in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, – dice l’assessore ai servizi ecologici Umberto Ferrondi – un modo per sensibilizzare a un maggiore senso civico nei confronti del rispetto del nostro territorio e dell’ecologia. Ringrazio di cuore tutti i volontari coinvolti, i membri del Lions Club di Cherasco, la Protezione Civile e gli uffici comunali».