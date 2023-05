“Erbe di Primavera”. Il Secondo week-end di appuntamenti ad Ormea

Attesa per il secondo week-end con “Erbe di Primavera” ad Ormea: incontri culturali ed escursioni per scoprire il territorio che ci circonda con la possibilità di approfondire importanti ed interessanti conoscenze sulle erbette spontanee di montagna e sul territorio dell’Alta Val Tanaro.

Sabato 6 maggio insieme a “The Meteo Meniak”, blogger appassionato di meteorologia, sarà possibile partecipare all’approfondimento “Se non piove… pioverà?. Verranno affrontati temi importanti relativi al clima in un periodo, quello attuale, in cui la crisi climatica determina problemi ambientali di notevole rilievo.



Domenica 7 maggio, la guida Anna Calzia ci accompagnerà nell’affascinante mondo delle erbe spontanee. Una piccola escursione sul territorio, “Il Giro delle Erbe”, consentirà ai partecipanti di conoscere alcune delle specie più tipiche della zona; benefici ed utilizzi in cucina saranno l’argomento principale del trekking. Il ritrovo sarà alle 9,30 presso Piazza della Libertà. Per informazioni e prenotazioni potete contattare Anna al numero 339.1124519.



Sempre il 7 maggio, nel pomeriggio, l’avvocato e scrittore Marco Bertolino presenterà il suo primo libro “Vento alto”, un romanzo che parla di natura, di ambiente, di territorio, di vita e speranza ambientato tra il levante e il ponente della Liguria, nelle Langhe e nel Monregalese e poi in Francia e giù sino in Lucania. Gli alberi sono i protagonisti insieme all’ autore che li va a cercare in sella alla sua Moto Guzzi 750 cc narrando di incontri con le persone, dei loro diritti, delle emozioni che la natura trasmette e dell’importanza dei valori dell’ambiente, della conservazione e del territorio da proteggere per il nostro futuro. Premiato con Diploma d’onore al Premio Letterario Milano International 2022 e Premio Speciale della Giuria al X Concorso Letterario Locanda del Doge di Rovigo 2022.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Ormea allo 0174.392157, inviare una email all’indirizzo [email protected] o visitare il portale www.ormea.info, sul quale si trovano tutti i dettagli e ogni ulteriore aggiornamento sulla rassegna.