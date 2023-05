Educazione finanziaria allo sprint: il 2 maggio Beppe Ghisolfi “maestro” in Senato

Domani, martedì 2 maggio, a poco più di un anno esatto dalla convocazione che si svolse nella trascorsa legislatura, il Banchiere internazionale e scrittore interverrà in collegamento web come esperto presso la competente Commissione di Palazzo Madama per le politiche della cultura, istruzione e ricerca, su convocazione da parte del Presidente Roberto Marti.

Se il primo maggio celebra il lavoro, il 2 maggio si appresta a celebrare l’educazione finanziaria come disciplina trasversale all’Economia reale pubblica e privata.

Martedì, nel pomeriggio, la settima Commissione permanente unificata su Cultura, ricerca, istruzione di palazzo Madama, presieduta dal Senatore Roberto Marti (Lega), procederà infatti all’audizione del Banchiere internazionale e scrittore Beppe Ghisolfi, come personalità esperta nel merito del fascicolo normativo e del dossier unitario dei progetti di legge in tema di alfabetizzazione economica.

Si tratta di proposte legislative che tra i propri promotori annoverano il Senatore Dario Damiani (Forza Italia), e come relatore hanno il parlamentare di palazzo Madama e collega di Gruppo Roberto Rosso, espressione del collegio senatoriale del Piemonte.

A inizio anno, lo stesso Presidente Marti aveva dato incarico ai capigruppo della Commissione di stilare un elenco di esperti sul tema dell’educazione finanziaria, al fine di accelerare l’esame in sede redigente per una soluzione il più possibile univoca da consegnare per la definitiva approvazione al plenum dell’aula del Senato.

L’iter, come è stato ricordato due settimane fa dallo stesso Senatore Damiani, è stato accelerato dalla decisione del Consiglio dei Ministri del Governo Meloni di inserire, nel disegno di legge di palazzo Chigi per la riforma del mercato dei capitali e il recepimento delle direttive europee sulla concorrenza, una norma – di competenza del Ministro per la pubblica istruzione e il merito Giuseppe Valditara – che avvia a tutti gli effetti formali e sostanziali l’iter per conferire, nel quadro più generale dell’insegnamento civico, dignità autonoma di monte ore, risorse docenti e strumentazioni economico organizzative all’educazione finanziaria nell’ambito della valutazione formativa degli studenti dei cicli scolastici superiori.

Il Banchiere scrittore Ghisolfi era già stato audito in Senato, presso la medesima Commissione, nella trascorsa legislatura, a inizio 2022. La convocazione di martedì prossimo si verifica pertanto a poco più un anno esatto di distanza, su premesse accelerate dagli eventi nel frattempo susseguitisi.

Nel trascorso mese di maggio del 2022, sempre il Professor Ghisolfi si era recato in missione a Tirana, Capitale d’oltre Adriatico, per discutere l’opportunità di uno sviluppo macroregionale e collaborativo dell’alfabetizzazione economica, tra Paesi vicini e affini per cultura e strutture sociali, con il nostro Ambasciatore Fabrizio Bucci, con la Banca centrale di Tirana e con l’Autorità di sorveglianza monetaria.