Torneo delle Regioni 2023 – Doppietta per la Lombardia, vittorie storiche nell’U17 e 19 per Piemonte VdA e Liguria

Si abbassa il sipario sulla 59^ edizione del Torneo delle Regioni di calcio a undici in Piemonte Valle D’Aosta #tdr2023, la manifestazione che ha coinvolto tutti i calciatori e calciatrici dell’Italia dilettantistica dai 14 ai 23 anni. La Lombardia centra una pregevole doppietta con i titoli nelle categorie Under 15 e Femminile. Vittorie storiche nell’Under 17 e 19 per Piemonte VdA e Liguria. Tutte le finali sono andate in scena nella bella cornice di pubblico presente allo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Centinaia di scolaresche hanno reso l’ambiente ancora più festoso. Per la prima volta nella storia del torneo tutte e 142 le partite della manifestazione sono state trasmesse in diretta streaming sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti ed il pubblico ha risposto alla grande. Le partite hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni.

Hanno premiato le otto squadre finaliste il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il numero uno del CR Piemonte VdA Mauro Foschia, il Vice Presidente Vicario LND Christian Mossino, il Vice Presidente LND Area Nord e numero uno della Liguria LND Giulio Ivaldi. Presenti i Presidenti dei CR Friuli VG, Lombardia, Marche e Toscana Ermes Canciani, Sergio Pedrazzini, Ivo Panichi e Paolo Mangini, il Segretario Generale LND Massimo Ciaccolini. A visionare i giocatori per tutto il torneo il Coordinatore Tecnico delle Rappresentative Nazionali LND Massimo Piscedda ed i selezionatori delle Rappresentative Serie D, LND U18, U17, U16, U15 e femminile.

”Dopo quattro anni di attesa è una gioia ritrovarci tutti qui a festeggiare l’Italia della Lega Nazionale Dilettanti – ha dichiarato Giancarlo Abete al termine delle premiazioni – “Il TDR ha dimostrato ancora una volta di non essere solo una competizione sportiva di ottimo livello, è un’opportunità di crescita per i nostri giovani non solo dal punto di vista tecnico e agonistico ma anche relazionale. La buona riuscita di un evento di tale portata, grazie all’ottima organizzazione del Cr Piemonte Valle D’Aosta, alle istituzioni ed alle persone che hanno dato il loro contributo, ha dimostrato ancora una volta che il calcio dilettantistico è in salute”.

Soddisfatto anche il Presidente del Piemonte VdA Mauro Foschia:” L’impegno è stato grande come l’entusiasmo di aver riportato al centro dell’Italia della LND il Piemonte Valle D’Aosta. Abbiamo introdotto delle novità che spero siano state gradite. Per la prima volta nella storia del torneo siamo riusciti a trasmettere tutte le 142 gare in diretta streaming. Abbiamo assicurato le terne arbitrali a tutte le partite giocate su impianti di qualità. Ma la vittoria più bella è l’attestato di stima ricevuto da tutte le delegazioni regionali per la nostra accoglienza e lo spirito di servizio verso i protagonisti di una manifestazione giocata ad alti livelli”.

UNDER 19

Liguria-Friuli Venezia Giulia 6-4 dtr (1-1 dts)

La Liguria alla quarta finale riesce a conquistare il suo primo trofeo di categoria. Il Friuli Venezia Giulia non ce la fa a ripetere l’impresa del 2018. Partita molto equilibrata fino al 46’ quando Schiavon, alla sua terza rete al TDR, ha spezzato la calma apparente. Il Friuli Venezia Giulia è arrivato ad accarezzare il titolo fino al 52’st quando Jebbar ha stravolto il canovaccio riscrivendo il finale del film della gara. Quasi un destino già scritto per il calciatore ligure che ha segnato tutti e cinque i gol della sua Regione in questa competizione. Dopo i supplementari scivolati senza particolari emozioni la Liguria ha completato l’impresa confermandosi infallibile dagli undici metri.

FEMMINILE

Emilia Romagna-Lombardia 0-2

La Lombardia centra il suo decimo titolo celebrando al meglio la sua ottava finale degli ultimi dieci TDR, solo nel 2017 e nel 2019 ha mancato l’ultimo atto. L’Emilia Romagna può comunque festeggiare la sua seconda finale in assoluto. Anche stavolta le lombarde hanno tenuto la porta inviolata ma hanno sofferto come mai in questo TDR ad un’Emilia Romagna determinata e combattiva. Citaristi ha rotto l’equilibrio al 38’pt, il quarto sigillo per lei in questo torneo. Tutti si aspettavano che la Lombardia esondasse ed invece le emiliane hanno tenuto bene il campo fino al 45’st quando Ivanova ha chiuso la gara in contropiede firmando la sua sesta rete nel torneo.

UNDER 15

Toscana-Lombardia 2-3

Toscana e Lombardia hanno dato vita ad una finale di rara bellezza, ritmi intensi, nessuna voglia di speculare con il solo obiettivo di segnare un gol in più dell’avversario. Ci è riuscita la Lombardia che ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo, il terzo della sua storia al termine di una rimonta pazza ed emozionante. Sfortunata la Toscana alla sua terza finale nelle ultime quattro edizioni. Come nel 2019 anche nel 2023 alla fine il trofeo l’ha alzato la Lombardia sempre di fronte alla Toscana. Dopo i primi 28’ i toscani in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Barry (terzo centro al TDR) e Marzano. I lombardi hanno reagito subito con il bomber Fardin che ha suonato la carica con il suo settimo sigillo al Torneo. Rimonta conclusa al 37’ dal gol di Braga. Nella ripresa i ritmi sono rimasti alti con una serie di legni colpiti da entrambe le Rappresentative fino al 27’ quando Braga ha segnato il gol decisivo, il secondo per lui, il marchio che ha consegnato la Coppa alla Lombardia.

UNDER 17

Piemonte VdA-Marche 1-0

Dopo 54 anni il Piemonte VdA torna ad alzare la Coppa Under 17. Si allunga invece l’attesa delle Marche che dal 1968 non conquistano lo Scudetto di categoria. E’ la seconda finale di fila persa dalle Marche che in questo torneo aveva subito l’unico ko ai gironi proprio dai padroni di casa.

Quando si affrontano le due migliori difese del torneo di due Rappresentative che non esultano da tanto tempo non può che emergere una partita a scacchi, giocata sulle posizioni, quasi blindata. Sono gli episodi a fare la differenza in questi casi, e così è stato. A 4’ dal fischio finale Leone ha firmato un gol che pesa come un macigno.

RISULTATI – FINALI

UNDER 15

TOSCANA-LOMBARDIA 2-3 (2-2 p.t.)

RETI: 23′ Barry (T), 28′ Marzano (T), 29′ Fardin (L), 37′ Braga (L), 27′ st Braga (L).

TOSCANA (3-4-1-2): Lombardi; Turtur, Falchi, Gherghina; Fiacchini, Douanla (30′ st Lovo), Mei (33′ Materassi), Morosi (28′ st Loi); Marzano (33′ st Lottini); Barry, Di Luca (16′ st Piccioli). A disp. Sampieri, Bonfanti, Minocci, Ribechini. All. Teglia.

LOMBARDIA (4-4-2): Azzolari; Tabini, Villa, Manzinali, Holovko; Garatti (19′ st Luly Tommaselli), Tedone, Pino, La Viola (24′ st Scalvini); Braga (30′ st Clementi), Fardin. A disp. Pessagno, Correnti, Guidi, Neccia, Niola, Valli. All. Peccati – Carrieri.

ARBITRO: Masciandaro di Collegno.

ASSISTENTI DI LINEA: Fracasso di Torino e Palmulli di Torino.

UNDER 17

PIEMONTE VDA-MARCHE 1-0 (0-0 p.t.)

RETI: 36′ st Leone (P)

PIEMONTE VDA (4-2-3-1): Cabella; Giacona, Giraudo (38′ st Cotroneo), Gironda (26′ st Brizzi), Italiano; Manfredi (1′ st Ferrari), Mancino; Manicone (14′ st Leone), Pauliuc, Tortorella; Valentini (14′ st Carnevale). A disp. Valente, De Dominicis, Solavagione. All. Frasca.

MARCHE (4-3-3): Orsini; Ciottilli, Cosignani, Morelli, Pietropaolo; Pierluigi, Morini (34′ st Beu), Mangiacapre; Sergiacomo (11′ st Gaspari), Cerquozzi, Corrado (5′ st Manna). A disp. Bellucci, Saponaro, Nobili, Alessandroni, Frulla, Castignani. All. Baldarelli.

ARBITRO: Panariti di Torino.

ASSISTENTI DI LINEA: Manni di Novara e Pongan di Biella.

FEMMINILE

EMILIA ROMAGNA-LOMBARDIA 0-2

RETI: 38′ Citaristi (L), 45′ st Ivanova (L)

EMILIA ROMAGNA (4-3-3): Vandi; Bellamico, La Torre, Grecu, Ferrari; Ligi, Papa (39’st Catarasa), Lorenzon (1’st Finotello); Mingardi (13’st Soncini), Cavandoli (39’st Fulgoni), Monzani (1’st Paini). A disp. Mosca, Grazio, Ercolani, Pagani. All. Geri.

LOMBARDIA (4-3-3): Ghio; Dell’Acqua, Frecchiami, Balistreri, Carnovali (30’st Zamarra); Porro, Marchiori, Vischi; Cavallin (39’st Merisio), Citaristi, Casini (27’st Ivanova). A disp. Bogni, Leali, Lutescher, Pagnoni, Vicini, Zanaboni. All. Mignani.

ARBITRO: Bray di Alessandria.

ASSISTENTI DI LINEA: Marra di Torino e Bono di Torino.

AMMONITI: Porro (L).

UNDER 19

LIGURIA-FRIULI VENEZIA GIULIA 6-4 dtr (1-1 dts)

RETI: 46’ Schiavon (F), 52’ st Jebbar (L).

RIGORI: Tussellino (L) gol, Lombardo (F) parato, Fatnassi (L) gol, Gori (F) gol, Favazza (L) gol, Palmegiano (F) gol, Tomè (L) gol, Bozzo (F) gol, Thiam (L) gol

LIGURIA (4-2-3-1): Scalvini; Zinnari (40’st Zuppiroli), Thiam, Fontana, Gottingi (28’st Damonte); Berretta, Franzino (49’st Favazza); Mariani, Fatnassi, Jebbar; Graziani T. (20’st Tussellino). A disp. Mondino, Borreani, Costa, Morchio. All. Chiappucci.

FRIULI VG (4-4-1-1): Tosoni; Bozzo, Zuliani, Muranella, Tell (1’st Rizzi); Musumeci (33’st Lombardo), Pinton, Mallardo (33’st Gori), Palmegiano; Clarini (45’st German); Schiavon (15’st Marin). A disp. Alessio, Cotti Cometti, Gotter Herve, Presti. All. Randon.

ARBITRO: Framba di Torino.

ASSISTENTI DI LINEA: Trionfante di Torino e Aimar di Nichelino.

AMMONITI: Zuliani (F), Pinton (F), Muranella (F), Mallardo (F), Bozzo (F), Damonte (L), Zinnari (L), Franzino (L), Fontana (L).