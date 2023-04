TDR 2023 – FINALE UNDER 17 LIVE: TRIONFA UN PIEMONTE-VDA “CUOR DI LEONE”, 1-0 ALLE MARCHE! RIVIVI LA DIRETTA

Grandissima giornata di Finali del Torneo delle Regioni 2023, allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli: oggi si affrontano le Rappresentative Under 17 di Piemonte-VdA e Marche. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-MARCHE SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23) DALLE ORE 11,45.

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Cabella, Giacona, Giraudo (38′ st Cotroneo), Gironda (26′ st Brizzi), Italiano, Manfredi (1′ st Ferrari), Mancino, Manicone (15′ st Leone), Pauliuc, Tortorella, Valentini (15′ st Carnevale).

A disp: Valente, De Dominicis, Solavagione.

Allenatore: Claudio Frasca.

Marche: Orsini, Ciottilli, Cosignani, Morelli, Pietropaolo, Pierluigi, Morini (34′ st Beu), Mangiacapre, Sergiacomo (11′ st Gaspari), Cerquozzi, Corrado (4′ st Manna).

A disp: Bellucci, Saponaro, Nobili, Alessandroni, Frulla, Castignani.

Allenatore: Francesco Baldarelli.

Marcatore: 37′ st Leone (P).

Note: terreno di gioco in erba sintetica, mattinata soleggiata e gradevole, circa 500 spettatori.

PRIMO TEMPO

Partiti!!! Piemonte-VdA nel consueto crociato biancorosso, in verde le Marche.

2′: Cerquozzi, prova il destro a centro area con Cabella che blocca a terra;

ottimo l’approccio delle Marche, i sabaudi devono ancora trovare il bandolo della matassa;

match sostanzialmente bloccato, 0-0 al 15esimo;

16′: Manfredi insacca di testa su suggerimento di Italiano, ma l’assistente alza la bandierina (fuorigioco);

22′: Manicone va col destro in area, palla out alla destra di Orsini;

35′: punizione dai 18 metri, centrale, battuta con il destro da Pierluigi e la barriera dei padroni di casa fa “muro”. Ancora 0-0 a Vercelli;

Reti inviolate al termine della prima frazione, Piemonte-VdA che sente la tensione. Marche propositive ma alle quali manca l’ultima stoccata.

SECONDO TEMPO

Ripartito il confronto, con mister Frasca (P-VdA) che opta per Ferrari al posto di Manfredi;

9′: piazzato battuto quasi al limite (sinistro) dell’area marchigiana, da Gironda, colpo di testa di Giraudo che viene respinto da Pierluigi (quasi sulla linea di porta);

15′ al “Piola”, ancora 0-0 ma padroni di casa con una marcia in più;

18′: doppia occasione delle Marche, sventata dall’attentissima difesa piemontese-valdostana;

24′: scintilla di Giacona, destro dai 20 metri che si perde (di pochissimo) sopra la traversa;

30′: 0-0 tra Piemonte-VdA e Marche;

37′: Piemonte-VdA vs Marche 1-0! Leone insacca nel cuore dell’area, dagli sviluppi di un corner;

4 minuti di recupero;

IL PIEMONTE-VDA TRIONFA NELLA CATEGORIA UNDER 17! LEONE METTE LA FIRMA AL 37′ DEL SECONDO TEMPO E LE MARCHE SONO BATTUTE. CAPOLAVORO PER I RAGAZZI DI MISTER DI CLAUDIO FRASCA. L’UNICA PIEMONTESE-VALDOSTANA RIMASTA IN CORSA FINO A VERCELLI, HA TRIONFATO.