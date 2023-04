TDR 2023 – Ecco le finaliste! Il Piemonte VdA porta a Vercelli l’Under 17 di Frasca

Con la disputa delle semifinali, si è celebrato in Piemonte VdA il penultimo atto della 59^ edizione del Torneo delle Regioni #tdr2023. Dopo cinque giorni di grande spettacolo, alle otto squadre finaliste nelle quattro categorie (Under 19, U17, U15, femminile) non resta altro che compiere l’ultimo sforzo per tentare l’assalto decisivo al tricolore in palio nella più iconica manifestazione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti. La giornata di gare è stata a dir poco emozionante grazie anche ai tanti appassionati che hanno trasformato una festa dello sport in una vera e propria Olimpiade del calcio di base.

Sono sette le Regioni ancora in corsa nel torneo coinvolte nelle otto finali, la Lombardia è l’unica con due Rappresentative, l’Under 15 ed il Femminile. Tutte e quattro le finali si giocheranno domani venerdì 27 aprile nell’affascinante cornice dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Le gare saranno trasmesse in diretta sul profilo youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alle 9.30, 11.00, 14.30 e 16.30.

La finale che aprirà la giornata alle 9.30 sarà quella dell’Under 15 tra Toscana e Lombardia. E’ la replica della finale della scorsa edizione, in quell’occasione vinsero i lombardi per 2-0.

Alle 11.00 Piemonte VdA-Marche si giocano il titolo Under 17. Seconda finale consecutiva per i marchigiani mentre i padroni di casa tornano a giocarsi il titolo dopo cinque edizioni.

Alle 14.30 spazio alle Rappresentative Under 19 di Liguria e Friuli Venezia Giulia. Dopo una sola edizione il Friuli VG torna in Finale per riprendersi quel titolo vinto nel 2018. Per la Liguria è la quarta finale di categoria in assoluto, l’ultima l’ha giocata nel 2005.

Alle 16.30 chiude la manifestazione il calcio femminile con la sfida tra Emilia Romagna e Lombardia. Quest’ultima è alla sua ottava finale negli ultimi dieci TDR, solo nel 2017 e nel 2019 ha mancato l’ultimo atto. Ora può giocarsi il suo decimo titolo. Seconda finale in assoluto per l’Emilia Romagna che ha alzato la coppa nel 2014.

Sempre su youtube LND ogni sera alle 21.00 grazie a Ideaweb in onda una trasmissione dedicata al TDR con gli highlights della giornata, una panoramica dettagliata della competizione e gli avvenimenti più importanti del Torneo con ospiti speciali.

PROGRAMMA FINALI

27 aprile – Stadio “Silvio Piola” di Vercelli

Under 19 (ore 14.30)

Liguria-Friuli Venezia Giulia

Femminile (ore 16.30)

Emilia Romagna-Lombardia

Under 17 (ore 11.00)

Piemonte VdA-Marche

Under 15 (ore 9.30)

Toscana-Lombardia

RISULTATI SEMIFINALI

26 aprile

UNDER 19

Liguria-Bolzano 2-0

Campania-Friuli Venezia Giulia 0-5

FEMMINILE

Veneto-Emilia Romagna 0-1

Liguria-Lombardia 0-5

UNDER 17

Piemonte VdA-Lazio 2-0

Marche-Campania 3-0

UNDER 15

Veneto-Toscana 0-1

Lombardia-Emilia Romagna 3-1

UNDER 19

L’ultimo atto lo scriveranno Liguria e Friuli Venezia Giulia domani giovedì 27 aprile alle 14.30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli in diretta sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti. I risultati delle semifinali: Liguria-Bolzano 2-0 e Campania-Friuli Venezia Giulia 0-5.

Dopo una sola edizione il Friuli VG torna in Finale per riprendersi quel titolo vinto nel 2018. Per la Liguria è la quarta finale di categoria in assoluto, l’ultima l’ha giocata nel 2005.

La Liguria ha confermato di avere una difesa di ferro, in cinque partite nessun gol subito. Stavolta oltre al muro difensivo i liguri hanno sfoggiato anche un attacco prolifico capace di rifilare due reti al Bolzano. Protagonista assoluto Jebbar con due reti, una per tempo, che lo portano a quota quattro nel torneo.

Il Friuli Venezia Giulia ha aspettato il momento migliore per riuscire a gonfiare la rete cinque volte in una sola partita in questo torneo. Nelle precedenti quattro sfide l’FVG non era andato oltre i due centri in 90’. Avanti già di due lunghezze a fine primo tempo i friulani hanno esondato nella ripresa infilando il portiere avversario altre tre volte. Doppietta di Clarini che non aveva segnato nelle precedenti quattro gare. Una firma anche per Schiavon, Presti e Marin. Anche quest’ultimi due giocatori alla loro prima gioia personale al TDR.

FEMMINILE

La finale sarà Emilia Romagna-Lombardia, in programma domani giovedì 27 aprile alle 16.30 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli in diretta sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti. L’esito delle semifinali: Veneto-Emilia Romagna 0-1 e Liguria-Lombardia 0-5 .

La Lombardia è alla sua ottava finale degli ultimi dieci TDR, solo nel 2017 e nel 2019 ha mancato l’ultimo atto. Ora può giocarsi il suo decimo titolo. Seconda finale in assoluto per l’Emilia Romagna che ha alzato la coppa nel 2014.

La Lombardia si presentava a questa semifinale con 14 gol fatti e nessuno subito. Passa in finale con 19 centri e la porta ancora inviolata. Ha potuto far poco la Liguria. Le lombarde, dopo 20’ già sul 3-0, hanno blindato la sfida nel primo tempo con un parziale di 4-0 poi arricchito nella ripresa con un altro gol che ha fissato il risultato finale sul 5-0. Quattro marcatrici diverse a conferma della qualità della rosa. Con questa doppietta Ivanova sale a quota cinque reti al TDR, un gol anche per Cavallin (quattro nel torneo). Terzo centro per Citaristi e prima gioia personale per Porro.

Tutt’altra storia l’altra semifinale combattuta fino all’ultimo istante. Ha vinto l’Emilia Romagna ma il Veneto ha dato tutto ed esce di scena a testa alta. Il match l’ha deciso un gol di Mingardi al 33’.

UNDER 17

Piemonte VdA-Marche è la finale in programma domani giovedì 27 aprile alle 11.00 allo stadio “Piola” di Vercelli in diretta sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti. I risultati delle semifinali: Piemonte VdA-Lazio 2-0 e Marche Campania 3-0

Le Marche centrano la loro seconda finale consecutiva, i padroni di casa tornano a giocarsi il titolo dopo cinque edizioni.

Dopo non aver subito nessun gol in cinque gare il Lazio ne subisce due nella partita più importante con il Piemonte VdA che va a giocarsi la finale. Succede tutto in 7’, dal 28’st al 35’st quando Leone e Giacona gonfiano la rete nel momento più caldo del match non lasciando spazio alla reazione del Lazio. Giacona sempre più bomber della categoria con quattro centri.

Rimane a secco l’attacco atomico della Campania superata per 3-0 dalle Marche. Il rigore parato da Orsini (Marche) a Catapano al 3’ cambia subito l’inerzia della partita. I marchigiani prendono fiducia, i campani tengono bene il campo fino al 34’st. In 8’ dal 34’ al 42’ le Marche stravolgono lo spartito della sfida con un autogol e due centri che portano le firme di Pierluigi (terza rete al TDR) e Gaspari.

UNDER 15

La finale sarà Toscana-Lombardia, in programma domani giovedì 27 aprile alle 9.30 allo stadio “Piola” di Vercelli in diretta sul profilo youtube della Lega Nazionale Dilettanti. L’esito delle semifinali: Veneto-Toscana 0-1 e Lombardia-Emilia Romagna 3-1

Toscana-Lombardia è la stessa finale della scorsa edizione. I lombardi detentori del titolo affrontano i toscani che hanno raggiunto l’ultimo atto per la terza volta nelle ultime quattro edizioni.

La Lombardia ha assorbito bene il primo gol subito in tutto il TDR, al 10’ pt da Raudino. La detentrice del titolo con calma e lucidità ha risalito la china affiancando l’Emilia Romagna al 33’pt e sorpassandola al 4’st. Autori dei due gol Pino e Fardin, quest’ultimo capocannoniere della categoria con sei reti. Al 10’ della ripresa Scalvini ha messo al sicuro il risultato.

L’equilibrio tra Veneto e Toscana l’ha spezzato capitan Fiacchini che di testa al 24’st ha firmato il suo secondo gol nel torneo ma soprattutto la rete che ha deciso il match.

