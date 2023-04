Ancora grandi risultati per il Twirling Carrù nella seconda prova del Campionato italiano di Serie A

Sabato 22 e domenica 23 aprile, nelle Marche, presso il Palazzetto dello Sport di Jesi (Ancona), si è tenuta la seconda prova del Campionato italiano di Serie A. Anche questo weekend le 15 atlete in gara hanno dimostrato di poter ambire ai vertici delle classifiche.

Di seguito i piazzamenti.

Nella categoria free-style junior

Sofia STRALLA raggiunge il 2° posto del podio

raggiunge il 2° posto del podio Giulia BRUNO ha meritato un 4°posto

ha meritato un 4°posto Noemi LASAGNA ottiene il 12°posto

Nella categoria free-style senior

Marika OTTAVIANO si piazza al 4° posto

Nella categoria duo junior

La coppia formata da Viola CHIERA e Matilde MILANI sale sul podio piazzandosi al 3° posto

Nella categoria team junior

1° posto per il team formato da Nicole BONINO, Giulia BRUNO, Viola CHIERA, Giulia GARELLI, Noemi LASAGNA, Matilde MILANI, Sofia STRALLA e Sara VINAI che vince nuovamente la categoria con un esercizio grintoso.

Nella categoria team senior

1° posto anche per il team composto da Giulia BERTOTTO, Francesca CARNEVALE (Twirling New Bra), Francesca GABUTTI, Francesca LASAGNA, Valentina MASSIMINO, Gaia OCCELLI e Marika OTTAVIANO tornando in cima alla classifica dopo un’esecuzione mozzafiato.

Prossimo appuntamento previsto in Piemonte – a Novara (NO) – sabato 27 e domenica 28 maggio per l’ultima e terza prova che determinerà la classifica italiana.

Congratulazioni alle atlete ed un grosso incoraggiamento per l’ultimo sprint!