UISP tra memoria e futuro per il 25 aprile: tutte le iniziative sportive in programma

Una pallavolista, un runner, un nuotatore e una ginnasta. Chissà quanti di loro scenderanno in campo, si tufferanno in piscina, si esibiranno in palestra per il 25 aprile tra memoria e futuro, tra celebrazioni della Liberazione e un presente da vivere. Forse per questo bisogna viverlo e scoprire che lo sport, oggi come allora, svolge un ruolo importante.

La Uisp Piemonte celebra la giornata con quattro manifestazioni di sport. Il 44° trofeo della Resistenza di nuoto si terrà nella piscina Usmiani Sisport di via Olivero 40. In gara ci saranno 2400 atleti dai più piccoli ai master per un totale di 13 ore di gare. Saranno presenti la presidente regionale UISP, Patrizia Alfano, il responsabile dell’Anpi Augusto Montaruli, l’Assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e il presidente regionale Coni, Stefano Mossino.

A Perrero nel pinerolese si corre il 3° trofeo della Liberazione, gara di corsa in montagna di 10 km. inserita nel 4° trofeo delle Valli e nel circuito Pinerun. La competizione organizzata dalla asd Li Viol Ousitan prevede anche una dog trail. Lo start è alle 10 e al termine ristoro e premiazione.

“Una data di libertà – ha sottolineato Valter Cavalieri D’Oro presidente Uisp Pinerolo – a memoria del passato, del presente e del futuro, soprattutto per le future generazioni”.

Bagher e palleggi per il 5° trofeo della Liberazione di pallavolo che si svolge a Villafranca Piemonte. Saranno 8 le formazioni tutte femminili che si affronteranno, rispettivamente della categoria U14, Villafranca Rossa, volley San Paolo, Caselle volley e Villafranca Blu e per la categoria U16, Villafranca, Carpediem, volley Vercelli e Samone volley. “Libera” è il titolo dell’evento che vedrà 210 ginnaste nella seconda prova interregionale delle Ginnastiche Uisp e la prima prova con combinazioni.