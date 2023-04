Basket D/M – La VM Service Gators cede alla Pallacanestro Novi nella seconda giornata della Coppa Piemonte

COPPA PIEMONTE: PALLACANESTRO NOVI – VM SERVICE GATORS 80-66

Parziali: 9-15, 34-29, 67-50

VM SERVICE Gators: Marengo 17, Pepe, Valinotti 6, Nicola S. 2, Nicola A. 26, Ghigo 2, Fissore 6, Pistone 1, Fantini 6. All.: Fabbri

Pallacanestro Novi: Lenzi 8, Camera 11, Oliveri, Pilati 17, Ponta 16, Ferretti 1, Parodi 17, Denegri 3, Tava 7, Sacco. All.: Ferrara

Prima sconfitta nel girone di Coppa per i Gators, al termine di una lunga trasferta condizionata anche da alcune assenze per infortunio: l’inizio di gara è a favore dei Gators, che partono bene guidati da Andrea Nicola e dai recuperi di Fantini. Novi non riesce ad andare a canestro, preferendo marcare stretto capitan Marengo, chiudendo così in svantaggio il primo quarto.

Nel secondo, Novi inizia a prendere le misure mentre i Gators falliscono diverse occasioni e perdono alcuni palloni: i padroni di casa, al contrario, iniziano a segnare a ripetizione con Penati e Ponta ribaltando il risultato e allungando.

Nel terzo quarto, dopo l’intervallo lungo coach Fabbri prova a suonare la carica ma Novi piazza l’allungo decisivo colpendo a ripetizione e mettendo a segno ben 33 punti e 7 bombe: gli Alligatori, demotivati dal forcing avversario, non riescono a controbattere e si vedono sfuggire il match dalle mani. Nell’ultimo parziale, con il match ormai compromesso, coach Fabbri concede spazio a tutta la panchina che comunque mette in campo una buona prestazione senza mai mollare provando a tenere il ritmo avversario.

Prossimo incontro: giovedì 04/05/2023 ore 21.00, VM SERVICE Gators-Trino (Palazzetto dello Sport – Via della Maddalena, 6 – TRINO (VC)).