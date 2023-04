TDR 2023 – UNDER 23/F LIVE: SI GIOCA PIEMONTE-VDA vs SICILIA. SEGUI LA DIRETTA

Terza giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 23/F di Piemonte-VdA e Sicilia. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-SICILIA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Scicli, Orlandin, Ferro, Dindo (1′ st Altafin), Bodini, Municchi, Dematteis, Angrisano (34′ st Medici), Nicolò, Verrua, Ara (23′ st Zappone).

A disp: De Vita, Carazzolo, Tesse, Nino, Corzetto, Caruso.

Allenatore: Valeria Occhetta.

Sicilia: Arico, Basilotta, Bottaro, Cammarata (12′ st Clemente), Collova, Di Stefano, Lanteri, Pietrini, Pisciotta (29′ st Chirico), Suriano, Vitale (1′ st Ribellino).

A disp: Bannino, Bilardi, Carollo, Puglisi.

Allenatore: Maria Antonia Giammanco.

Marcatore: 8′ st rig. Angrisano (P).

Note: pomeriggio variabile e ventoso. Ammonite Orlandin (P), Pisciotta (S).

PRIMO TEMPO

Si gioca l’ultimo match di giornata e dei gironi eliminatori, a Volpiano. Padrone di casa in biancorosso, sicule in grigionero con inserti bianchi;

primi 5 minuti molto combattuti;

16′: grande intervento di Scicli in uscita su Basilotta;

spingono le piemontesi-valdostane, alla ricerca del gol (0-0 al 23′);

fine della prima frazione, 0-0, ma con le padrone di casa che sono state (stabilmente) nella metà campo ospite.

SECONDO TEMPO

Match ricominciato;

2′: bel traversone dalla destra di Dematteis, Angrisano non trova l’impatto giusto con il pallone;

7′: Dematteis “sgasa” sulla sinistra, entra in area e serve Altafin che viene stesa. Calcio di rigore! Dagli 11 metri, Angrisano insacca (8′). Piemonte-VdA vs Sicilia 1-0!

18′: doppia occasione per una scatenata Angrisano, prima la difesa respinge e poi esce di poco sul secondo palo;

siamo negli ultimi 20 minuti di gioco, sempre 1-0;

33′: piazzato di Basilotta dai 20 metri, sfera che si spegne sul fondo;