TDR 2023 – UNDER 15 LIVE: SI GIOCA PIEMONTE-VDA vs SICILIA. SEGUI LA DIRETTA

Terza giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 15 di Piemonte-VdA e Sicilia. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-SICILIA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Castaldi, Barbero, Calamita, Crozza, Curri, De Vita, Garbellini, Molon, Palumbo, Reci, Shita.

A disp: Amodio, Aggero, Atzeni, Bellingheri, Dutto, Isoardi, Ortolano, Raviola, Sudano.

Allenatore: Diego Salvamano.

Sicilia: Maggiore, Oddo, Buttà, Barcio, Maiolino, Rizzotti, Lo Verme, Donato, Scalici, Pizzitola, Pampalone.

A disp: Picciuca, Vassallo, Napoli, Scirè, Taormina, Brugaletta, Imperato, Favarò, Rubino.

Allenatore: Andrea Di Salvo.

Note: mattinata serena e gradevole.

PRIMO TEMPO

Iniziata Piemonte-VdA vs Sicilia! Padroni di casa con il crociato biancorosso, compagine siciliana in giallo con bande blù;

5′: Garbellini “scappa” sulla sinistra, mette palla in mezzo una volta giunto in area; la difesa della Sicilia è precisa e spazza via;