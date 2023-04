TDR 2023: il resoconto completo della seconda giornata

Il Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti è come un vento che soffia dal futuro per tutti i giovani che si mettono alla prova per crescere e superare i propri limiti. Questo il concetto che può riassumere al meglio la seconda giornata della competizione della LND in corso sui campi da calcio del Piemonte Valle D’Aosta. Dopo due turni l’evento iconico del calcio giovanile di base ha consegnato poche certezze lasciando aperte le porte della qualificazione a gran parte delle Regioni. Gli unici verdetti li ha emessi il femminile con Lombardia, Sicilia e Umbria già ai Quarti. Tutte le altre situazioni si risolveranno nella terza e ultima giornata che si annuncia spettacolare.

Il 2^ turno nel complesso ha sorriso al Friuli Venezia Giulia che ha vinto con tutte e tre le Rappresentative partecipanti al TDR. Tre successi ed un ko per Abruzzo e Lombardia.

UNDER 19

Girone A: La Campania compie un passo quasi decisivo nel suo cammino in questo TDR. La vittoria sofferta con la Sardegna, in gol Solpietro al 46’, porta i campani primi soli a punteggio pieno. La Liguria non va oltre lo 0-0 con la Toscana, un risultato che tuttavia tiene in corsa i liguri. Girone B: La 2^ giornata sorride solo alle Marche che raccoglie i primi tre punti del torneo piegando la Sicilia per 3-1. I marchigiani fanno la differenza nell’ultimo quarto d’ora con i centri di Ciavarella e Traini. Nonostante il pareggio per 0-0 con la Basilicata, il Piemonte VdA rimane solo in testa alla classifica. Girone C: Alla Lombardia, dopo il successo per 4-1 nello scontro diretto con il Lazio, manca solo la certezza matematica per ufficializzare il passaggio del turno. Per i lombardi ancora a segno Avinci e Vairani. Rimane in scia il Friuli Venezia Giulia che batte la Puglia con un gol di Schiavon al 46’ e sale a quota quattro punti. Girone D: Abruzzo e Molise rivoluzionano la classifica ai danni di Bolzano ed Emilia Romagna. Gli abruzzesi chiudono sul 2-1 al termine di una rimonta sobillata dal gol di Padovano al 45’ e completata dalla rete di De Santis a 5’ dal fischio finale. Il Molise fa il colpaccio con una rete di Garzia al 19’st. Girone E: Il pareggio a reti inviolate tra Veneto e Trento serve solo ai primi superati comunque in classifica dall’Umbria capace di strappare tre punti alla Calabria con un rigore trasformato da Mariotti.

FEMMINILE

Girone A: Sardegna e Toscana rimescolano le carte di un girone in cui può ancora succedere di tutto. Le toscane salgono a quota quattro punti superando due volte la Liguria, sul campo ed in classifica. A segno Martinelli (secondo centro al TDR), Giusti e Papi. La Sardegna coglie il suo primo successo al TDR ai danni della Campania grazie a un gol di Gasmi al 29’.

B: La Sicilia soffre ma alla fine ha la meglio sulle Marche. Il gol di Collova vale l’accesso ai Quarti di finale. Il Piemonte VdA si rilancia in classifica grazie a un successo largo con la Basilicata (14-0). Tripletta di Ara, doppiette di Nicolò e Zappone.

Girone C: La Lombardia vince lo scontro diretto con il Lazio e stacca il biglietto per i Quarti di finale con un turno di anticipo. Partita mai in discussione terminata 5-0 per le lombarde. Doppietta di Vischi. A segno anche oggi Citaristi e Cavallin.

D: Il Bolzano non sbaglia l’esordio al triangolare, 1-0 con l’Abruzzo. Decide un gol di Prearo al 40’.

E: L’Umbria non tentenna, batte per 2-0 la Calabria, e si qualifica ai Quarti con un turno di anticipo. Oggi come ieri decisiva Gwiazdowska, al 30’st Annibali ha blindato il risultato. Veneto e Trento si annullano a vicenda con un pareggio per 0-0 che cambia poco le dinamiche del girone.

UNDER 15

Con la qualificazione assicurata solo per le prime classificate insieme alle tre migliori seconde dei cinque gironi, dopo due giornate nessun verdetto ma qualche indizio. Nel Girone A Toscana e Liguria ce la mettono tutta per prendersi l’intera posta in palio ma alla fine devono accontentarsi di un pareggio per 2-2, sicuramente spettacolare ma poco rassicurante in ottica passaggio del turno. La Toscana è andata avanti di due lunghezze con le firme di Ribechini e Marzano. La Liguria nella ripresa nel giro di 15’ ha rimesso in ordine il risultato con Bonomini e Nervino. Così rientra in gioco la Sardegna che ha superato di misura la Campania con un gol di Sodiq. Nel B la Sicilia coglie il secondo successo in altrettante partite e tocca con mano la qualificazione al turno successivo. Nello scontro diretto con le Marche decisivo ancora una volta Lo Verme che sale a quota tre gol al TDR. Nel primo tempo Marche avanti con Renzi ripresa dalla Sicilia con Scalici. Il Piemonte VdA si rilancia con il 6-1 rifilato alla Basilicata. Al festival del gol dei padroni di casa hanno partecipato ben cinque marcatori diversi con Palumbo che ha firmato una doppietta. C: Il Friuli Venezia Giulia si riscatta e coglie i primi tre punti del torneo grazie al successo per 5-1 sulla Puglia. I friulani hanno preso il largo nel secondo tempo con i sigilli di Polla (doppietta), Ciubotaru e Percja. La Lombardia con un gol di Fardin, il terzo per lui in due gare, al 33’ conquista lo scontro diretto con il Lazio e sale in testa alla classifica a punteggio pieno. La qualificazione per i lombardi ormai è solo una questione aritmetica. Nel D tre Rappresentative in un solo punto. Emilia Romagna e Molise impattano per 0-0 e compiono un piccolo passo in avanti. Rientra in gioco l’Abruzzo che batte Bolzano per 3-1. Decisive le reti negli ultimi 5’ di Ruggiero e Jimenez Maldonado. Nel Girone E dopo la seconda giornata la situazione rimane molto fluida. Umbria e Calabria si accontentano dello 0-0 e salgono a braccetto a quota quattro punti. Si avvicina il Veneto che batte Trento per 4-1 con due reti per tempo firmate da quattro marcatori diversi.

UNDER 17

A: Due pareggi lasciano lo scenario immutato con un turno in meno da giocare per le due momentanee capoliste Liguria e Campania. La Toscana ha provato per due volte a scrollarsi di dosso la Liguria brava a recuperare le sorti del match al tramonto del secondo tempo. Tra i liguri a segno ancora una volta Lemus (terzo centro al TDR). Botta e risposta nel secondo tempo tra Sardegna e Campania con Barone al secondo gol in altrettante gare.

B: La giornata delle sorprese. Le Marche ridisegnano tutto lo scenario del Girone con il successo di misura sulla Sicilia. Decisivo il gol di Pierluigi al 27’st. La Basilica ferma sullo 0-0 il Piemonte VdA.

C: Tra Lazio e Lombardia ha vinto la paura di perdere, 0-0 il risultato finale con entrambe le Rappresentative che salgono insieme a quota quattro punti. Il Friuli Venezia Giulia ne approfitta spuntandola per 3-2 con la Puglia, una gara che entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere. I primi si sono portati in vantaggio con Dorbolò, i pugliesi hanno risposto con Kola. Il Friuli VG ha preso il largo con Inghes e Zenjili ma il gol di Iusco ha reso il finale incandescente.

D: Abruzzo ed Emilia Romagna salgono insieme a quattro punti grazie ai successi per 4-2 e 2-0 rispettivamente con Bolzano e Molise. Gli abruzzesi a metà ripresa hanno archiviato la vittoria grazie alla doppietta di Tauracchio ed al centro di Di Loreto. In pieno recupero Annunziata ha arrotondato il risultato. L’Emilia Romagna ha messo in cassaforte il successo nel primo quarto d’ora con le firme di Pirazzoli e Ravaglia.

Anche nell’E la seconda giornata ha rimescolato le carte. Il Veneto ha conquistato i primi tre punti al TDR battendo il Trento per 3-0, la Calabria ha compiuto un bel passo in avanti superando di misura l’Umbria con un gol di Gatto a pochi minuti dal fischio finale. I veneti hanno fatto la differenza nella ripresa con le reti di Cecchin (doppietta) e di Andreis.

