Il ministro Pichetto Fratin anche a Bra per parlare di ambiente ed energia

Graglia (Fi): “Due temi fondamentali per il nostro futuro. Soddisfatto per aver visto in platea tanti giovani”

Bagno di folla anche a Bra per il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica dell’Italia Gilberto Pichetto Fratin che nella mattinata di ieri – sabato 22 aprile -, è stato a Bra per un incontro su un tema di estrema attualità ed interesse: “Ambiente ed energia, il Piemonte che cambia: quali risorse?”.

In una sala gremita, l’intervento del ministro è stato preceduto dai saluti del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’introduzione di Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e commissario provinciale di Forza Italia.

Al tavolo dei relatori anche Marco Perosino, consigliere del ministro per la Pubblica Amministrazione.

“È stato un dibattito molto utile per capire le dinamiche legate all’Ambiente e alla sicurezza energetica – ha sottolineato Franco Graglia, organizzatore dell’incontro -, spiegate direttamente dal ministro Pichetto Fratin. Perché fare politica è soprattutto questo: occuparsi del territorio, essere vicini alle persone ed aiutare le amministrazioni locali anche attraverso questi incontri, sempre molto utili per capire meglio le dinamiche del nostro futuro in un periodo così importante e delicato come quale che stiamo vivendo”.