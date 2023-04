TDR 2023 – UNDER 23/F LIVE: “GOLEADA” DEL PIEMONTE-VDA, 14-0 ALLA BASILICATA. RIVIVI LA DIRETTA

Seconda giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 23 Femminile di Piemonte-VdA e Basilicata. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-BASILICATA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Scicli (1′ st De Vita), Orlandin, Ferro (1′ st Carazzolo), Zappone, Dindo, Bodini, Altafin (18′ st Angrisano), Nicolò (15′ st Medici), Tesse, Corzetto, Ara (12′ st Dematteis).

A disp: Municchi, De Vita, Verrua, Nino, Caruso.

Allenatore: Valeria Occhetta.

Basilicata: Romaniello (42′ st Mecca), Allemma, Faraone (22′ st Centoducati), Garramone, Iritano, Patanella, Romaniello, Pietrafesa, Santopietro, Sassone, Zaccagnino.

A disp: Cantisani, Di Luca, Evangelista, Izzo, Rocco, Monteleone.

Allenatore: Pietro Polino.

Marcatori: 6′ pt Ara (P), 10′ pt Zappone (P), 12′ pt Ara (P), 15′ pt Altafin (P), 16′ pt Dindo (P), 21′ pt Bodini (P), 22′ pt Corzetto (P), 27′ pt Ferro (P), 10′ st rig. Ara (P), 12′ st Dematteis (P); 15′ st Nicolò (P), 22′ st Medici (P), 26′ st Orlandin (P), 35′ st Zappone (P).

Note: pomeriggio soleggiato.

PRIMO TEMPO

Si parte!

6′: Piemonte-VdA vs Basilicata 1-0! Ara sblocca la contesa con una bellissima e potente conclusione.

10′: Piemonte-VdA vs Basilicata 2-0! Destro morbido di Zappone, che si insacca sotto la traversa;

12′: Piemonte-VdA vs Basilicata 3-0! Ara insacca la doppietta personale;

15′: Piemonte-VdA vs Basilicata 4-0! Sul secondo palo, arriva la zampata di Altafin;

16′: Piemonte-VdA vs Basilicata 5-0! Destro imprendibile di Dindo;

21′: Piemonte-VdA vs Basilicata 6-0! Punizione dal limite vincente, col destro, di Bodini;

22′: Piemonte-VdA vs Basilicata 7-0! Sotto misura, decisiva Corzetto;

27′: Piemonte-VdA vs Basilicata 8-0! A segno Ferro;

La prima frazione si chiude sull’8-0 per le ragazze di Valeria Occhetta.

SECONDO TEMPO

Ripreso il match a Volpiano, l’ultimo della seconda giornata;

10′: rigore per le padrone di casa, per un atterramento di Ara. Piemonte-VdA vs Basilicata 9-0! La stessa Ara trasforma dal dischetto;

12′: Piemonte-VdA vs Basilicata 10-0! La neo-entrata Dematteis trova il destro vincente da buonissima posizione;

15′: Piemonte-VdA vs Basilicata 11-0! Nicolò a segno;

22′: Piemonte-VdA vs Basilicata 12-0! Medici in gol;

26′: Piemonte-VdA vs Basilicata 13-0! Puntone col destro di Orlandin, pallone all’angolino;

35′: Piemonte-VdA vs Basilicata 14-0! Zappone trova il destro da cineteca, quasi all’incrocio dei pali, dalla distanza;

gioco fermo per un infortunio occorso a Romaniello, caduta male dopo l’ultima rete segnata dalle padrone di casa;

6 minuti di recupero;

14-0, FINALE!