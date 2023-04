TDR 2023 – UNDER 19 LIVE: SI GIOCA PIEMONTE-VDA vs BASILICATA. SEGUI LA DIRETTA

Seconda giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 19 di Piemonte-VdA e Basilicata. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-BASILICATA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Bergonzi, Andreotti, Borin, Chiaria, Dell’Anno, Masante, Matija, Morganti, Savva, Scala, Sicilia.

A disp: Romanin, Bianco, Cannavò, Ferrari, Magalhaes, Merlo, Tomasino.

Allenatore: Luciano Loparco.

Basilicata: Montero, Albano, Barg, Bosfa, Calvosa, Dia, Di Mauro, Guarino, Malundu, Olive, Santoro.

A disp: Bocon, Buoncuore, Caponero, Carluccio, De Oliveira, Grimolizzi, Latorraca, Laurita, Pietrafesa.

Allenatore: Biagio Savarese.

Note: pomeriggio variabile e ventilato.

PRIMO TEMPO

Iniziata la gara! Piemonte-VdA in biancorosso e Basilicata in giallo;

14′: sgroppata sulla sinistra di Dell’Anno, servizio in area piccola per Masante che manca (di pochissimo) l’impatto con la sfera;

17′: sventola di Andreotti dai 25 metri, Montero vola a deviare sopra la traversa;

quasi il 30esimo, ancora 0-0 a Volpiano;