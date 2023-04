TDR 2023 – UNDER 19 LIVE: PIEMONTE-VDA NON TROVA IL GOL, 0-0 VS BASILICATA. RIVIVI LA DIRETTA

Seconda giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 19 di Piemonte-VdA e Basilicata. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-BASILICATA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Bergonzi, Andreotti (22′ st Magalhaes), Borin (32′ st Cannavò), Chiaria (14′ st Bianco), Dell’Anno (32′ st Merlo), Masante, Matija, Morganti (36′ st Ferrari), Savva, Scala, Sicilia.

A disp: Romanin, Tomasino.

Allenatore: Luciano Loparco.

Basilicata: Montero, Albano (1′ st De Oliveira), Barg, Bosfa (36′ st Grimolizzi), Calvosa, Dia, Di Mauro (42′ pt Caponero), Guarino, Malundu (19′ st Carluccio), Olive, Santoro.

A disp: Bocon, Buoncuore, Latorraca, Laurita, Pietrafesa.

Allenatore: Biagio Savarese.

Note: pomeriggio variabile e ventilato. Ammoniti Morganti, Chiaria, Sicilia, Matija (P), Olive, Malundu (B). Espulsi Calvosa (B) con rosso diretto al 25′ st, Sicilia (P) al 49′ st con rosso diretto.

PRIMO TEMPO

Iniziata la gara! Piemonte-VdA in biancorosso e Basilicata in giallo;

14′: sgroppata sulla sinistra di Dell’Anno, servizio in area piccola per Masante che manca (di pochissimo) l’impatto con la sfera;

17′: sventola di Andreotti dai 25 metri, Montero vola a deviare sopra la traversa;

quasi il 30esimo, ancora 0-0 a Volpiano;

40′: traversa colpita da Masante con una sassata dai 25 metri, piemontesi-valdostani pericolosi e sfortunati;

4 minuti di extra-time;

0-0 all’intervallo al “Bertolotti”.

SECONDO TEMPO

Ripartiti!

7′: Dell’Anno serve Masante, sinistro in area e grande parata di Montero che alza in calcio d’angolo!

11′: ancora Masante, stavolta chiuso dalla difesa “in giallo”;

13′: contropiede ben orchestrato dalla Basilicata, Calvosa prova il destro in area da posizione decentrata. Palla alta ma non di molto;

16′: incredibile doppia occasione per Masante, prima traversa di testa e poi palo nella prosecuzione dell’azione offensiva. Il Piemonte-VdA spinge;

25′: Basilicata in 10! Rosso diretto a Calvosa, per un fallo da dietro (a centrocampo) su Borin;

31′: incornata nel cuore dell’area di Magalhaes, “paratona” di Montero che spedisce in corner;

40′: ancora 0-0;

5′ di recupero;

49′: Piemonte-VdA in 10 per il rosso diretto (per proteste) a Sicilia;

51′: Masante calcia di destro, dal limite, palla sul fondo.

0-0, risultato finale!