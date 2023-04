TDR 2023 – UNDER 17 LIVE: LA BASILICATA “STRAPPA” 1 PUNTO PREZIOSO, 0-0 CON PIEMONTE-VDA. RIVIVI LA DIRETTA

Seconda giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 17 di Piemonte-VdA e Basilicata. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-BASILICATA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Cabella, Brizzi (1′ st Gironda), Cotroneo (12′ st Italiano), Giacona, Giraudo (12′ st De Dominicis), Manfredi (1′ st Ferrari), Mancino, Manicone (12′ st Tortorella), Pauliuc, Solavagione (29′ st Carnevale), Valentini.

A disp: Valente, Leone, Mammolenti.

Allenatore: Claudio Frasca.

Basilicata: Asllani, Cicirelli, Giulio Cirigliano (33′ st Pallottino), Lopez, Nella (33′ st Vincenzo Cirigliano), Nkodo, Petrola, Romito (29′ st Peluso), Saccomanni, Stigliano (39′ st Bonfrisco), Vaccaro (12′ st Flocco).

A disp: Biffaro, Carella, Giosa, Guerra.

Allenatore: Giuseppe Telesca.

Note: mattinata variabile e gradevole. Ammoniti De Dominicis, Valentini (P), Bonfrisco (B).

PRIMO TEMPO

Match iniziato!

10′: primo squillo del Piemonte-VdA con il destro dai 20 metri (finito alto) di Giacona;

15′: 0-0;

20′: colpo di testa di Nella, fuori di poco;

25′: Giacona mette palla rasoterra da sinistra, nessun compagno interviene;

27′: piemontesi-valdostani che sfiorano la segnatura con il colpo di testa, in diagonale, di Manfredi (da calcio d’angolo);

30′: sinistro potente di Saccomanni, Cabella alza in corner con un bell’intervento;

si avvicina la conclusione della prima frazione, partita ancora a reti inviolate;

40′: colpo di testa (alto) di Mancino;

0-0, termina il primo atto.

SECONDO TEMPO

Si gioca la seconda frazione;

3′: palla persa dal Piemonte-VdA, Petrola va col destro e Cabella blocca;

15′ st: murato in angolo il tiro potente di Giulio Cirigliano;

20′: Cabella anticipa, in due tempi, Nella lanciato a rete;

25′: destro a giro di Saccomanni, a tu per tu con Cabella ma la palla termina incredibilmente a lato. Basilicata che sfiora il vantaggio!

Scavallata la mezz’ora, resiste ancora lo 0-0;

siamo a tempo scaduto, si gioca ancora al 43′;

0-0 tra Piemonte-VdA e Basilicata, triplice fischio!