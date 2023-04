TDR 2023 – UNDER 15 LIVE: SI GIOCA PIEMONTE-VDA vs BASILICATA. SEGUI LA DIRETTA

Seconda giornata per il Torneo delle Regioni 2023, in programma dal 21 al 27 aprile: al sintetico del “Bertolotti” di Volpiano si affrontano le Rappresentative Under 15 di Piemonte-VdA e Basilicata. SEGUI LA DIRETTA DI PIEMONTE VDA-BASILICATA SU IDEAWEBTV.IT (media partner ufficiale del #TDR23).

FORMAZIONI UFFICIALI

Piemonte-VdA: Castaldi (6′ st Amodio), Barbero, Bellingheri, De Vita, Garbellini, Molon, Ortolano, Palumbo, Raviola, Shita, Sudano.

A disp: Aggero, Atzeni, Calamita, Crozza, Curri, Dutto, Isoardi, Reci.

Allenatore: Diego Salvamano.

Basilicata: Matarazzo, Bellomo, Cappiello, Corleto, Del Franco, Giuseffi, Guerricchio, Lamorte, Morelli (6′ st D’Onofrio), Pietricola (6′ st Brancati), Sofia.

A disp: Franco, Angelino, Liccione, Molinari, Rocco, Romano, Telesca.

Allenatore: Claudio Calabrese.

Marcatori: 36′ pt rig. Palumbo (P), 2′ st Palumbo (P), 4′ st Bellingheri (P).

Note: mattinata soleggiata e gradevole. Ammonito Ortolano (P).

PRIMO TEMPO

Partiti! Piemonte-VdA in biancorosso, Basilicata in biancoblù.

2′: spunto di Raviola sulla dx, traversone potente e smanacciata di Matarazzo;

9′: angolo battuto da Corleto, incornata prepotente di Sofia e colpo di reni di Castaldi. Basilicata vicina al gol!

12′: ancora Raviola, a tu per tu con Matarazzo che è reattivo ad uscire;

siamo al 20esimo della prima frazione, ancora 0-0;

24′: succede di tutto a Volpiano! Morelli sotto misura non riesce ad insaccare, Basilicata a centimetri dal gol. Sul ribaltamento di fronte, palo colpito da Molon e ribattuta (respinta) di Raviola. Piemonte-VdA, anche, vicinissimo alla rete!

34′: continua la “maledizione dei pali” per il Piemonte-VdA, Palumbo salta Matarazzo e (defilato) con il sinistro coglie il legno di destra!

35′: rigore per i padroni di casa, dopo un contatto (lieve) tra Matarazzo (in uscita bassa, aveva bloccato in due tempi la sfera) e Bellingheri. Dagli 11 metri, Palumbo spiazza il portiere ospite. Piemonte-VdA vs Basilicata 1-0 al 36′!

Fine della prima frazione.

SECONDO TEMPO

Partita ricominciata;

2′: Piemonte-VdA vs Basilicata 2-0! Raviola, da destra, imbecca Palumbo che (entrato in area) “infilza” Matarazzo con un mancino rasoterra;

4′: Piemonte-VdA vs Basilicata 3-0! I ragazzi di mister Salvamano prendono il largo, spunto di Garbellini e destro in diagonale di Bellingheri che va a segno;